疑似空殼匈公司被起底 日製對講機疑假貨

「BBC事實核實」（BBC Verify）查閱BAC的公司紀錄，指該公司於2022年註冊成立，只有單一股東，報稱地址在布達佩斯第14區一棟建築。BBC翻查金融資料庫未發現BAC跟​​其他公司或個人有聯繫，亦沒BAC交易資訊，如跟其他公司的貨運紀錄。然而BBC指有紀錄顯示，BAC在2022年淨營業額約565萬港元），去年約462萬港元。

台公司每貼牌傳呼機抽117元

另據匈牙利傳媒Telex昨報道，巴爾紹尼-阿西迪亞科諾曾接觸2022年成立的保加利亞公司Norta Global Ltd。報道指表面上BAC跟台灣的金阿波羅公司簽合約貼牌生產傳呼機，但前述保加利亞公司才真正負責傳呼機生意的一方；傳呼機亦是由該公司向台灣一方購入，再送往真主黨。台灣當局周三派員到金阿波羅公司調查，帶走出貨紀錄及授權合約，發現金阿波羅就每個傳呼機向BAC收取15美元（約117港元）。

至於前天黎巴嫩第二波連環爆炸使用的對講機，網傳照片可見殘骸貼有日企ICOM與「日本製」標示。ICOM人員周四指從報道看到的裝置沒貼防偽標示，不排除那是假貨，但亦可能是公司的IC-V82型號產品。ICOM指IC-V82對講機在2004年到2014年10月生產並出口到中東等地，約10年前停產後未再出貨。

（BBC/金融時報/路透社/中央社）