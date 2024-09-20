真主黨領袖斥越紅線如宣戰 以炸黎南 美顧慮爆地面戰事態失控

納斯魯拉演說期間 以戰機低飛

納斯魯拉在電視演說中，指以色列發動的攻擊，一些發生在醫院、藥房、市場、商店，甚至是民宅、私家車和道路，指出在這些地方有成千上萬的平民，包括婦孺。他指以色列明知有逾4000部傳呼裝置使用中，卻瞄準它們展開攻擊，試圖同時殺死4000人以及他們周圍的人。他指這些襲擊形同對黎巴嫩人民和該國主權宣戰。

斥以妄顧婦孺安危 圖殺4000人

另一邊廂，以色列國防軍周三宣布，南方司令部在加沙展開數月行動後，將把由數千名士兵組成、擁有突擊隊和傘兵編制的第98師，部署至以國北部。

美國《華爾街日報》周四報道，即使在周二和周三發生傳呼機和對講機爆炸事件前，美國國防部長奧斯汀就已經在周一的五角大樓會議上對國防部高級助理表示，他擔心以色列可能很快會發動進攻。一名高級國防官員亦坦言非常擔心事態失控。美國官員強調，縱使還沒看到以色列有即將入侵的迹象，但指以色列也可在不採取其他重大部隊調動的情況下，快速下令發動小規模行動。

支持真主黨的伊朗，其駐黎巴嫩大使阿馬尼在傳呼機爆炸事件中失去一眼。伊朗駐聯合國代表團周三透過信函表示，伊朗保留依據國際法採取必要措施的權利。

美國、英國、德國、法國、意大利等國外交官員周四在巴黎會晤，討論中東地區緊張局勢。聯合國安理會周五也將就此舉行緊急會議。

（華爾街日報/以色列時報/BBC/半島電視台）