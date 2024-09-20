《紐時》引官員消息 揭以特工鋪排經年 空殼公司木馬局 真主黨中圈套

《紐時》訪問12名未透露身分，曾聽取黎巴嫩連續爆炸事件簡報的現任與前任防衛與情報官員，周三報道事件內幕。報道稱，以色列高科技攻擊行動是黎巴嫩真主黨的弱點，例如2020年以色列曾透過衛星遠端操控AI機器人，成功暗殺伊朗頭號核子專家，也曾網絡入侵伊朗核反應系統，阻礙發展行動。

「低科技應對」反中伏

由於以方多次對真主黨成員實行暗殺行動，真主黨判斷，「以色列使用高科技，真主黨就走低科技」以作應對。真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）曾公開說，以色列可透過手機信號找到真主黨行動地點。他要求真主黨成員「埋了手機，或是放在鐵盒裏鎖起來。」美國情報人員指出，真主黨的科技能力有限，納斯魯拉多年來推動使用傳呼機，認為雖然傳遞的信息有限，但不會透露人員位置，資訊也不會被攔截。

以設最少兩空殼公司

以色列情報單位判定機會難得，早在納斯魯拉決定擴大使用傳呼機前就着手計劃行動，包括設立一間以外國傳呼機製造商為名義的空殼公司。根據3名情報人員的說法，表面看來，匈牙利BAC公司依合約為台灣的金阿波羅公司生產傳呼機，實際上這是以色列計劃中的部分安排，以方為此最少設立2間空殼公司，遮掩實際製造者的真實身分為以色列情報人員。

匈牙利BAC公司成立後確實接單生產一般傳呼機，但其唯一在乎的客戶是真主黨。真主黨最後收到的台灣金阿波羅牌子傳呼機並非一般貨色，而是電池含有「PETN」強力炸藥的特製品。

2022年夏天，以色列情報人員開始對黎巴嫩運送小量傳呼機，納斯魯拉決定棄用手機後，「炸彈傳呼機」開始大量生產。

由於真主黨的盟友不斷向納斯魯拉提供以色列透過新方法入侵手機的報道，可透過手機麥克風與相機遠端偵測使用者，但這其實是以色列投資數百萬美元發展整套技術與散播「釣魚」資訊的計劃，最後成功令真主黨及其盟友都認為手機聯繫，甚至加密聯繫程式（App）都不再安全，紛紛轉用傳呼機。

阿拉伯文短訊引爆傳呼機

納斯魯拉不僅禁止使用手機開會，還命令所有行動計劃都不得用手機溝通，真主黨所有高層人員任何時刻都必須攜帶傳呼機，戰時也必須透過傳呼機傳達指令。

兩名美國情報官員指出，送往黎巴嫩的傳呼機在今年夏天不斷增加，發放給真主黨及伙伴。以色列人員稱「炸彈傳呼機」為「按鈕」，時機到了就可按鍵引爆，時間看來就在本周。9月17日，以色列人員收到引爆指令。數千個炸彈傳呼機同時響鬧，顯示看似真主黨高層發出的阿拉伯文簡訊，幾秒鐘後，黎巴嫩全境陷入混亂。

黎衛生部長斥策劃者濫殺無辜

黎巴嫩衛生部長阿比阿德稱難以確定死傷者中有多少是真主黨成員或是平民，指摘策劃行動者濫殺無辜。

中國外交部昨回應事件，指反對任何侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，呼籲有關各方切實維護中東地區和平與穩定。有中國網民在「觀察者」網留言，指摘「以色列無差別殺害一般平民」，屬「國家恐怖主義」。

（紐約時報/華爾街日報/觀察者網）