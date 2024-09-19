報告：人體檢逾3600種食品製作包裝殘餘物

專家籲避免連包裝加熱食物

周二（17日）刊於《暴露科學與環境流行病學》期刊的報告指出，在人體內發現的3601種「與食物接觸化學物質」，可能是塑膠、紙張、玻璃、金屬等包裝材料，乃至生產、製作食物過程如輸送帶、廚房用具，沾染食物後隨進食進入人體內。

上述物質中，約100種對人類健康屬「高度關注」類別，當中有些已有相當充分的研究證明它們對人體的損害，包括全稱「全氟/多氟烷基物質」的PFAS、雙酚A、鄰苯二甲酸酯，可是部分驗出的化學物質，如塑膠生產副產物「低聚物」（oligomers）、抗氧化劑（antioxidants），對人體的影響尚待了解。另外，一些化學物質可衍生互動作用，例如其一樣本含多達30種PFAS。

揭當今監測數據重大不足

以氟為基礎的化合物PFAS有超過4700種，可干擾內分泌，影響甲狀腺代謝、免疫系統、胎兒發育等；雙酚A可影響生育、引致前列腺癌、損害小孩腦神經等；鄰苯二甲酸酯跟不孕症有關。

FPF報告研究人員戈伊克（Birgit Geueke）表示，他們原預計只會找到數百種「食物接觸化學物質」（food contact chemicals，FCCs），但卻驚訝地發現逾3600種，這揭示當今的監測和數據仍存在重大不足。

（法新社/Medical Xpress）