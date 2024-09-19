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Ig推青少年帳號隔毒內容 Meta回應監管壓力 防成癮減欺凌

【明報專訊】科技巨擘Meta Platforms周二（17日）表示，將推出針對旗下社交媒體Instagram（Ig）年齡介乎13到17歲用戶的「青少年帳號」（Teen Accounts），具有新私隱設定，旨在提高對用戶的保護，以回應外界對年輕用戶成癮、網絡欺凌和身體形象等心理健康問題的擔憂。「青少年帳號」被視為Meta面對監管壓力，限制用戶接觸有害內容的最新舉措。

用逾1小時溫提 睡眠關通知

Meta表示，將自動把所有指定的Ig帳號轉換成「青少年帳號」。這些帳號將預設為「不公開」。青少年帳號的用戶只能從已追蹤帳號、或已連結帳號接收信息和被標註。Meta說，敏感內容的設定將調整成最嚴格，意味打架或宣傳整形手術的影片等「敏感內容」將會受到限制。

此外，青少年使用Ig超過60分鐘後將收到通知，且「睡眠模式」會在晚上10時至翌日早上7時開啟，此時將關閉通知功能並對私人信息開啟自動回覆。

13至15歲做網紅需家長許可

13至15歲的年輕人，希望個人資料更公開並減少限制（例如想成為網紅時），將需要獲得父母的許可。

Meta表示，將在60天內把美國、英國、加拿大、澳洲的已識別用戶轉換為青少年帳號，並在今年稍後擴展至歐盟，全球各地的青少年則將從明年1月起轉為青少年帳號。

多項研究顯示，使用社交媒體與抑鬱風險增加、焦慮和學習障礙有關，尤其是對年輕用戶來說。Meta、TikTok、YouTube已經面臨代表兒童和學校提出的數百宗訴訟，指控這些社交媒體可致用戶成癮。加州和紐約在內的全美33州去年對Meta興訟，指這家公司一再在旗下平台的危害方面誤導民眾。

（路透社/法新社）

相關字詞﹕Meta Platforms 青少年 私隱

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