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傳呼機自用頻網率 助防追蹤監聽

【明報專訊】真主黨前所未有地遭遇「傳呼機炸彈」攻擊，令這種幾被手機淘汰的小型流動通訊工具成為新聞焦點。

傳呼機使用自己的頻率而不依靠流動電話網絡運作，可減少遭遇服務中斷、連線問題或通訊攔截，因此被認為更可靠，真主黨也因為這特點而選擇使用。在1980至1990年代，傳呼機達到全盛時期。儘管手機已在很大程度上佔領大眾市場，但某些領域仍繼續使用傳呼機，例如醫院。傳呼機製造商Discover Systems說，「傳呼機系統代表了一種更可靠的通訊方式，例如在Wi-Fi或電話網絡出現故障時」。

摩薩德通訊設備暗殺目標有前科

根據香港通訊事務管理局數據，香港目前僅剩一家公共無線電傳呼服務營辦商，而截至今年5月傳呼機用戶不到2000人。

另外，《金融時報》昨報道，以色列情報機關長期以來一直利用電訊設備來追蹤和暗殺目標。1972年，為報復巴勒斯坦解放組織在慕尼黑奧運會上殺害11名以色列運動員，摩薩德特工在巴解代表哈姆沙里（Mahmoud Hamshari）巴黎公寓的大理石電話底座裝炸藥，同年12月在他接聽電話時引爆。哈姆沙里失去了一腿，後來去世。

1996年，以色列國家安全局（Shin Bet）誘騙哈馬斯炸彈專家阿亞什（Yahya Ayyash）接聽由一名巴勒斯坦「內奸」帶進加沙的摩托羅拉Alpha手機，聲稱是他父親來電。手機內藏約50克炸藥，足以殺死任何將手機貼近耳朵的人。

（法新社/金融時報）

相關字詞﹕以色列 真主黨 以哈戰爭

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