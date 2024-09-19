真主黨報復尷尬挫敗 惹地區衝突升級憂慮

【明報專訊】分析指出，真主黨傳呼機連環爆炸加劇國際社會對以色列和真主黨之間衝突可能升級為全面戰爭的憂慮。真主黨、黎巴嫩和伊朗等將如何回應這次尷尬的情報和保安挫敗，備受外界關注。
《外交政策》網站周二（17日）發表美國智庫蘇凡中心研究主任克拉克（Colin P. Clarke）的分析，指出這次襲擊發生的時機，很可能是一場更廣泛衝突的開端。
美國有線新聞網絡（CNN）的分析亦指出，以色列總理辦公室周一宣布，以安全內閣已經將「確保以色列北部居民安全返回家園」列入官方的作戰目標，以色列將繼續採取行動以實現這一目標。同一天，以色列國防部長加倫特在與美國總統特使霍赫斯坦會面時表示，「與真主黨進行外交的時機已經過去，軍事力量可能成為主角」。翌日真主黨的整個通訊基礎設施，就遭到攻擊。
Axios指以防長曾作知會 美否認知情參與
美國新聞網站Axios報道，一名美國官員表示，加倫特在「call機炸彈」爆炸之前數分鐘致電美國防長奧斯汀以作知會。不過，美方官員強調，他們不認為加倫特這通電話是嚴肅的事前告知。國務院發言人米勒周二說：「我們不知道這項行動，也沒有參與。」
克拉克指出，這次襲擊可能會破壞真主黨的指揮和控制，影響其通訊和運作效率。儘管真主黨聲稱希望避免與以色列全面戰爭，但該組織需要回應這次尷尬挫敗，這可能導致緊張局勢升級。
《華盛頓郵報》分析指出，以色列官員預料真主黨可能採取報復行動，這可能升級為美國官員一直試圖避免的更廣泛區域衝突。
另外，美國新聞網站Axios周三引述一名了解此次行動的以色列前官員報道，以色列情報部門原計劃一旦與真主黨全面戰爭時，利用那些「傳呼機炸彈」削弱真主黨。但最近以色列領導人開始擔心真主黨可能發現這計劃，於是決定寧願現在發動這次襲擊，也不冒被真主黨發現的風險。中東觀察網站Al-Monitor亦報道，以色列的擔憂源於最近有兩名真主黨成員對這些傳呼機起疑。
（外交政策/華盛頓郵報/CNN/Axios/半島電視台）