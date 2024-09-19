真主黨報復尷尬挫敗 惹地區衝突升級憂慮

《外交政策》網站周二（17日）發表美國智庫蘇凡中心研究主任克拉克（Colin P. Clarke）的分析，指出這次襲擊發生的時機，很可能是一場更廣泛衝突的開端。

美國有線新聞網絡（CNN）的分析亦指出，以色列總理辦公室周一宣布，以安全內閣已經將「確保以色列北部居民安全返回家園」列入官方的作戰目標，以色列將繼續採取行動以實現這一目標。同一天，以色列國防部長加倫特在與美國總統特使霍赫斯坦會面時表示，「與真主黨進行外交的時機已經過去，軍事力量可能成為主角」。翌日真主黨的整個通訊基礎設施，就遭到攻擊。

Axios指以防長曾作知會 美否認知情參與

美國新聞網站Axios報道，一名美國官員表示，加倫特在「call機炸彈」爆炸之前數分鐘致電美國防長奧斯汀以作知會。不過，美方官員強調，他們不認為加倫特這通電話是嚴肅的事前告知。國務院發言人米勒周二說：「我們不知道這項行動，也沒有參與。」

克拉克指出，這次襲擊可能會破壞真主黨的指揮和控制，影響其通訊和運作效率。儘管真主黨聲稱希望避免與以色列全面戰爭，但該組織需要回應這次尷尬挫敗，這可能導致緊張局勢升級。

《華盛頓郵報》分析指出，以色列官員預料真主黨可能採取報復行動，這可能升級為美國官員一直試圖避免的更廣泛區域衝突。

另外，美國新聞網站Axios周三引述一名了解此次行動的以色列前官員報道，以色列情報部門原計劃一旦與真主黨全面戰爭時，利用那些「傳呼機炸彈」削弱真主黨。但最近以色列領導人開始擔心真主黨可能發現這計劃，於是決定寧願現在發動這次襲擊，也不冒被真主黨發現的風險。中東觀察網站Al-Monitor亦報道，以色列的擔憂源於最近有兩名真主黨成員對這些傳呼機起疑。

（外交政策/華盛頓郵報/CNN/Axios/半島電視台）