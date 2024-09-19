以涉秘改Call機/對講機炸彈連挫真主黨 疑滲供應鏈 台廠貼牌產品做手腳

《紐時》引述兩名官員指在事發當天下午3時半，傳呼機收到相信來自真主黨領導層的信息，然後觸發爆炸。爆炸導致大量傷者急需治療，在真主黨據點貝魯特南部，市郊一家醫院有傷者要躺在停車場的薄墊上接受治療。法新社記者在該區另一間醫院看到一名傷者臉、眼和手部受傷，另一人腰受傷。由於傷者眾多，有民眾在爆炸發生後前往捐血救人。

伊朗駐黎大使雙眼一盲一傷

外界相信這次襲擊主要針對獲伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨（Hezbollah），逾2750名傷者當中包括伊朗駐黎巴嫩大使阿馬尼（Mojtaba Amani）。《紐時》引述伊朗革命衛隊兩名消息人士稱，阿馬尼在爆炸中失去一隻眼，另一隻眼亦重傷，將送返德黑蘭治療。革命衛隊成員指包括阿馬尼所用的傳呼機，在爆炸前發出10秒聲響，誘使用家拿近臉前看信息。革命衛隊兩名消息人士又指涉事的傳呼機僅供真主黨成員和特工使用，沒在平民之間廣泛分發使用。至於12名死者，相信最少有3人是真主黨成員的兒女，當中有一名10歲女童。

CNN引述消息報道，指事件為以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）及以軍聯合策劃的行動。網傳的傳呼機殘骸照片可見，涉事型號為台灣廠商金阿波羅公司的AR924傳呼機。路透社引述消息人士報道，摩薩德在真主黨數月前購入的這批5000部傳呼機加入爆炸品，而《紐時》亦引述消息報道，真主黨向金阿波羅公司訂購逾3000部傳呼機後，除了分發予組織成員，亦有部分被送到在伊朗及敘利亞的盟友。

《紐時》引述知情的美國及其他官員報道，傳呼機送到黎巴嫩前已改裝，當中大部分為AR-924型號，亦包括該公司另外3個型號的傳呼機。官員指每部傳呼機的電池旁被放置1至2盎司（1盎司約為28克）的爆炸物（另有說法是1至3克強力炸藥），又置入一個開關以供遙控引爆；傳呼機亦被設定為發出聲響後數秒才引爆。

有專家向美聯社稱，估計這次是經精心策劃的行動，藉滲透供應鏈，在傳呼機進口到黎巴嫩前暗中加裝炸藥。今年2月，真主黨領袖納斯魯拉警告支持者指手機比以色列間諜更危險，應將手機「打爛、掩埋或鎖在鐵箱內」，真主黨並向成員包括武裝人員及醫護派發傳呼機，以避過以方追蹤。有真主黨成員向美聯社表示傳呼機是新牌子，但沒透露使用了多久。

金阿波羅公司昨發聲明回應，稱其跟位於匈牙利布達佩斯的公司BAC CONSULTING KFT.（BAC）建立長期貼牌授權及區域代理合作關係，涉事AR-924機款屬於BAC生產並銷售的產品，金阿波羅公司僅提供品牌商標授權，與該產品設計與生產無關。

台廠擬跨國提告 匈公司疑空殼

金阿波羅董事長許清光昨表示，3年前奧地利籍的合作廠商老闆表示，找了一批工程師設計一款傳呼機，因過去都為金阿波羅銷售商品，希望這次自行生產的產品亦可使用金阿波羅商標。許清光為免對方僱用的工程師遭遣散，所以同意對方要求。許清光稱已致電斥責對方，並計劃跨國提告。惟BAC總裁周三回應稱，自己只是中介，否認生產涉事的「call機炸彈」。外界懷疑BAC只是空殼公司。

（路透社/法新社/紐約時報/CNN/以色列時報/中東之眼）