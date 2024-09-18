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植入腦機「漸凍人」意念控制Alexa

【明報專訊】科技企業Synchron周一（16日）宣布，一名「漸凍人」症患者在大腦植入設備後，能夠單靠意念控制亞馬遜（Amazon）的數碼助理Alexa，包括播放節目並控制設備。

總部位於紐約的Synchron表示，專家早前在這名64歲「漸凍人症」（肌萎縮性脊髓側索硬化症，ALS）病人的大腦表面血管植入裝置，現在他能夠用意念「點擊」亞馬遜Fire平板電腦上的圖示、操控iPhone和電腦，亦可以指示Alexa撥打視像電話、播放音樂和串流節目、控制燈光等智能家居設備。這名叫馬克（Mark）的患者在新聞稿中說：「能夠管理我所處環境的重要部分，也能操控娛樂裝置，讓我重新獲得我正在失去的獨立性。」

Synchron表示，這項測試的目的在於展示客戶如何憑意念來控制擁有Alexa相容設備的智能家居裝置，例如門禁監控、插頭和溫度調節設備。Synchron創辦人兼行政總裁奧克斯利（Tom Oxley）說：「有許多智能家庭系統仰賴語音或觸控，而我們能直接從大腦發送控制信號。患者現在可以僅透過自己的意念，不用動手、不用開腔就能與家中設備互動。」

不動手不開腔與裝置互動

目前不少公司正致力研發將大腦與電腦連接起來的腦機界面（BCI），包括電動車大廠Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）旗下的大腦晶片公司Neuralink。

今年1月，Neuralink為一名癱瘓男子安裝大腦植入物，馬斯克稱這是一次成功的範例。他在7月表示，隨着科技進步，他的公司正試圖為第2名患者植入大腦晶片。

（法新社/Wired）

相關字詞﹕漸凍人症 大腦晶片 腦機介面 腦機接口

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