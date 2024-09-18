歐盟新「內閣」出爐 新設防務專員掌軍工

馮德萊恩按各成員國提名的人選分配職務，惟在名單公布前夕，向來跟她不咬弦的法國原人選布雷頓宣布辭職，惹起權鬥風波，法國隨後提名外長塞茹爾內代替。馮德萊恩最終任命塞茹爾內為分管繁榮與工業戰略的執行副主席，分工跟布雷頓原職位相似，但級別獲提升，工作內容還包括貿易和經濟安全，在這範疇他將跟擔任貿易和經濟安全專員的斯洛伐克代表塞夫科維奇合作。

在俄軍侵烏和中美角力升溫的背景下，歐盟愈來愈關注防衛和安全議題，新一屆歐委會也因此新設防衛和太空專員一職。根據任命介紹，擔任這職位的庫比柳斯（Andrius Kubilius）將要跟來自另一波羅的海國家愛沙尼亞的卡拉斯緊密合作，推動組成歐洲防衛聯盟，並在上任首100日內發表「歐洲未來防衛白皮書」，建構出新的防衛政策方式，並就基於共同投資的歐洲全面防衛能力釐清投資需要。

任命男女比例未達各半

這次任命的另一爭議是男女比例未有如馮德萊恩主張般達至各半，主要原因是各成員國自行其是提名單一人選，令男女比例失衡，馮德萊恩只能令6名副主席或執行副主席中有4人是女性。中左派的歐洲議會黨團社民進步聯盟（S&D）要求，在下屆歐委會各成員國必須提名男女各一人選給歐委會主席選擇。另外，馮德萊恩安排意大利提名人選、來自極右意大利兄弟黨的菲托擔任分管凝聚力和改革事務的執行副主席，也惹來一定爭議。

（歐盟委員會網站/路透社/衛報）