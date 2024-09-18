歐盟新「內閣」出爐 新設防務專員掌軍工

【明報專訊】歐盟委員會主席馮德萊恩周二（17日）公布新一屆歐盟委員會（2024-29年度；歐委會為歐盟主要行政機關，形同內閣）的高層職位分配提名名單，其中一個焦點落在新設的防衛專員，立陶宛前總理庫比柳斯獲提名出任此職，並兼管太空事務。據歐盟官方介紹，庫比柳斯將與歐盟外交事務與安全政策高級代表卡拉斯合作，促進歐洲整體備戰、軍事動員和整合軍備採購的能力，應對俄軍侵烏等歐洲安全挑戰。在兼任歐委會副主席卡拉斯以外，馮德萊恩任命了5名執行副主席，其中受關注的競爭事務由西班牙第三副總理里韋拉擔任。
馮德萊恩按各成員國提名的人選分配職務，惟在名單公布前夕，向來跟她不咬弦的法國原人選布雷頓宣布辭職，惹起權鬥風波，法國隨後提名外長塞茹爾內代替。馮德萊恩最終任命塞茹爾內為分管繁榮與工業戰略的執行副主席，分工跟布雷頓原職位相似，但級別獲提升，工作內容還包括貿易和經濟安全，在這範疇他將跟擔任貿易和經濟安全專員的斯洛伐克代表塞夫科維奇合作。
在俄軍侵烏和中美角力升溫的背景下，歐盟愈來愈關注防衛和安全議題，新一屆歐委會也因此新設防衛和太空專員一職。根據任命介紹，擔任這職位的庫比柳斯（Andrius Kubilius）將要跟來自另一波羅的海國家愛沙尼亞的卡拉斯緊密合作，推動組成歐洲防衛聯盟，並在上任首100日內發表「歐洲未來防衛白皮書」，建構出新的防衛政策方式，並就基於共同投資的歐洲全面防衛能力釐清投資需要。
任命男女比例未達各半
這次任命的另一爭議是男女比例未有如馮德萊恩主張般達至各半，主要原因是各成員國自行其是提名單一人選，令男女比例失衡，馮德萊恩只能令6名副主席或執行副主席中有4人是女性。中左派的歐洲議會黨團社民進步聯盟（S&D）要求，在下屆歐委會各成員國必須提名男女各一人選給歐委會主席選擇。另外，馮德萊恩安排意大利提名人選、來自極右意大利兄弟黨的菲托擔任分管凝聚力和改革事務的執行副主席，也惹來一定爭議。