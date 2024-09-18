明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

質疑「沒人暗殺拜賀」 馬斯克受壓刪帖

【明報專訊】美國共和黨總統候選人特朗普周日（15日）打高球時險再遇刺後，已公開表態支持特朗普的美國富商馬斯克隨後在旗下社交平台X發文，質疑怎會沒有人試圖暗殺總統拜登及副總統、民主黨總統候選人賀錦麗，引起廣泛爭議，被質疑鼓吹政治暴力。馬斯克隨後刪除帖文，白宮周一批評其煽動性言論「不負責任」。

被轟鼓吹政治暴力

在X有近2億名追蹤者的馬斯克周日在帖文寫道：「甚至沒有人試圖暗殺拜登/賀錦麗。」帖文結尾使用了一個揚起眉毛思考的表情符號。有關帖文一出即惹來輿論廣泛抨擊，包括共和黨人，主要是擔心其帖文會煽動針對拜登和賀錦麗的暴力行為，「驅逐馬斯克（DeportElonMusk）」亦在X成為熱門標籤。馬斯克起初拒絕刪文，辯稱他只是說出事實。他隨後在巨大壓力下刪文，並數次發帖強調只是開玩笑，但他周一仍然發文辯解，其中一篇提到，如果人們不知道箇中含意的話，這些笑話就變得遠遠不好笑了。

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）強調暴力行為必須被譴責，而不是鼓勵及拿來當作玩笑，批評馬斯克的帖文不負責任。特勤局則稱已知悉相關帖文，對事件不作評論，但稱會調查一切涉及受他們保護者的威脅。特勤局未有透露有否因此接觸馬斯克。根據X的服務守則，用戶不可以在平台上參與或鼓吹暴力行為。

馬斯克近年立場傾向共和黨，並經常就具爭議政治議題發表意見，近日就曾多次轉發涉及俄亥俄州「移民吃寵物」的謠言。

另一方面，白宮周一稱拜登已致電慰問特朗普，對他無恙表示欣慰，特朗普形容通話「令人滿意」。特朗普在網上節目憶述事發經過，稱當時聽到4至5下槍聲，保護他的特勤局人員立即將他護送到高球車，讚揚對方反應迅速、表現出色，但他同時表示需要更多保護人員。

（路透社/CNN/華爾街日報）

（2024美國大選）

相關字詞﹕賀錦麗（Kamala Harris） 拜登 煽動 煽動暴力 社交平台X 極端言論 馬斯克（Elon Musk） 美國 2024美國總統大選

上 / 下一篇新聞