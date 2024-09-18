質疑「沒人暗殺拜賀」 馬斯克受壓刪帖

被轟鼓吹政治暴力

在X有近2億名追蹤者的馬斯克周日在帖文寫道：「甚至沒有人試圖暗殺拜登/賀錦麗。」帖文結尾使用了一個揚起眉毛思考的表情符號。有關帖文一出即惹來輿論廣泛抨擊，包括共和黨人，主要是擔心其帖文會煽動針對拜登和賀錦麗的暴力行為，「驅逐馬斯克（DeportElonMusk）」亦在X成為熱門標籤。馬斯克起初拒絕刪文，辯稱他只是說出事實。他隨後在巨大壓力下刪文，並數次發帖強調只是開玩笑，但他周一仍然發文辯解，其中一篇提到，如果人們不知道箇中含意的話，這些笑話就變得遠遠不好笑了。

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）強調暴力行為必須被譴責，而不是鼓勵及拿來當作玩笑，批評馬斯克的帖文不負責任。特勤局則稱已知悉相關帖文，對事件不作評論，但稱會調查一切涉及受他們保護者的威脅。特勤局未有透露有否因此接觸馬斯克。根據X的服務守則，用戶不可以在平台上參與或鼓吹暴力行為。

馬斯克近年立場傾向共和黨，並經常就具爭議政治議題發表意見，近日就曾多次轉發涉及俄亥俄州「移民吃寵物」的謠言。

另一方面，白宮周一稱拜登已致電慰問特朗普，對他無恙表示欣慰，特朗普形容通話「令人滿意」。特朗普在網上節目憶述事發經過，稱當時聽到4至5下槍聲，保護他的特勤局人員立即將他護送到高球車，讚揚對方反應迅速、表現出色，但他同時表示需要更多保護人員。

（路透社/CNN/華爾街日報）

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