特朗普刺客匿12小時 特勤認未清場 球場保安漏洞早為人知 攝記常利用偷拍

特朗普周日在特朗普國際高爾夫俱樂部打球時，特勤局人員發現58歲的勞思（Ryan W. Routh）埋伏在球場外圍的灌木叢中，距離特朗普所在的第5洞球道僅數百碼，於是朝勞思開槍，勞思駕車向北逃走，約45分鐘後在95號州際公路棕櫚城714號出口附近遭警方截獲逮捕。他周一在西棕櫚灘的聯邦法院提堂，被控一項身為重罪犯非法管有槍械罪（最重可判刑15年），以及一項管有序號遭抹去槍械罪。法院認為勞思有潛逃風險，下令還柙。

58歲槍手提堂

檢方在針對勞思的刑事訴訟中表示，勞思的手機紀錄顯示，他從周日凌晨近2時到下午1時31分一直在高球場附近，直至一名特工注意到樹叢中伸出一支步槍的槍管，於是向其開了最少4槍。

特勤局代理局長羅納德‧羅（Ronald Rowe）周一稱讚特工迅速行動，識別威脅後將特朗普疏散到安全地方。他承認在特朗普周日到事發高爾夫球場打球前，沒有搜索球場周圍。他說，特朗普當日到該高球場打球並不在官方日程上，但他沒澄清這是否特工沒有時間搜索球場的原因。然而《紐約時報》報道，特朗普常於周日在他其中一個佛州球場打高球，意味風險水平增加。

《紐約郵報》周一報道指出，勞思攜帶SKS半自動步槍潛伏在特朗普的高爾夫球場外，是利用了特勤局知曉多年的安全漏洞，指出新聞攝影師經常能在球場周邊輕鬆找到位置，拍攝特朗普打高爾夫球或駕駛高爾夫車行駛的照片。他們甚至能在不被察覺下從灌木叢使用長焦鏡頭拍攝特朗普，有些攝影師甚與特朗普距離僅75碼，而特勤局人員沒多看一眼。

前特工質疑特勤局失職

長期擔任特勤局特工並在2021年退休前保護過奧巴馬的切萊斯蒂尼（Beth Celestini），對有報道指槍手待在灌木叢中差不多11小時感到非常擔憂，「特勤局的程序如果徹實執行，這名疑犯應該在事發前被發現」。特朗普7月在賓夕法尼亞州一坦競選活動期間遇刺受傷，特勤局已被指保護不力，局長奇特爾引咎辭職。

羅納德．羅曾表示，面對日益嚴峻的威脅，特勤局有需要國會提供更多資金，以應對長期人員短缺問題，改善運作能力。總統拜登周一表示支持增加特勤局資源，表示特勤局「需要更多幫助」。

（紐約時報/BBC/紐約郵報）

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