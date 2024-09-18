特朗普刺客匿12小時 特勤認未清場 球場保安漏洞早為人知 攝記常利用偷拍

【明報專訊】美國共和黨總統候選人特朗普周日險遭行刺案，聯邦調查局周一（16日）稱，槍手勞思的手機紀錄顯示，他於案發當日凌晨1時59分開始在佛羅里達州西棕櫚灘特朗普國際高爾夫球俱樂部，等於在現場埋伏將近12小時才被發現。特勤局代理局長承認在特朗普周日打球前沒有搜索球場周圍。《紐約郵報》周一報道指特勤局早知球場有保安漏洞，而漏洞常被攝記利用。特朗普兩個月前在賓夕法尼亞州遇刺受傷後，特勤局已備受批評，如今處理安全事宜能力再惹關注。有特勤局前特工質疑，這個飽受爭議機構是否仍能履行保護現任和前任總統及其家人的使命。
特朗普周日在特朗普國際高爾夫俱樂部打球時，特勤局人員發現58歲的勞思（Ryan W. Routh）埋伏在球場外圍的灌木叢中，距離特朗普所在的第5洞球道僅數百碼，於是朝勞思開槍，勞思駕車向北逃走，約45分鐘後在95號州際公路棕櫚城714號出口附近遭警方截獲逮捕。他周一在西棕櫚灘的聯邦法院提堂，被控一項身為重罪犯非法管有槍械罪（最重可判刑15年），以及一項管有序號遭抹去槍械罪。法院認為勞思有潛逃風險，下令還柙。
58歲槍手提堂
檢方在針對勞思的刑事訴訟中表示，勞思的手機紀錄顯示，他從周日凌晨近2時到下午1時31分一直在高球場附近，直至一名特工注意到樹叢中伸出一支步槍的槍管，於是向其開了最少4槍。
特勤局代理局長羅納德‧羅（Ronald Rowe）周一稱讚特工迅速行動，識別威脅後將特朗普疏散到安全地方。他承認在特朗普周日到事發高爾夫球場打球前，沒有搜索球場周圍。他說，特朗普當日到該高球場打球並不在官方日程上，但他沒澄清這是否特工沒有時間搜索球場的原因。然而《紐約時報》報道，特朗普常於周日在他其中一個佛州球場打高球，意味風險水平增加。
《紐約郵報》周一報道指出，勞思攜帶SKS半自動步槍潛伏在特朗普的高爾夫球場外，是利用了特勤局知曉多年的安全漏洞，指出新聞攝影師經常能在球場周邊輕鬆找到位置，拍攝特朗普打高爾夫球或駕駛高爾夫車行駛的照片。他們甚至能在不被察覺下從灌木叢使用長焦鏡頭拍攝特朗普，有些攝影師甚與特朗普距離僅75碼，而特勤局人員沒多看一眼。
前特工質疑特勤局失職
長期擔任特勤局特工並在2021年退休前保護過奧巴馬的切萊斯蒂尼（Beth Celestini），對有報道指槍手待在灌木叢中差不多11小時感到非常擔憂，「特勤局的程序如果徹實執行，這名疑犯應該在事發前被發現」。特朗普7月在賓夕法尼亞州一坦競選活動期間遇刺受傷，特勤局已被指保護不力，局長奇特爾引咎辭職。
羅納德．羅曾表示，面對日益嚴峻的威脅，特勤局有需要國會提供更多資金，以應對長期人員短缺問題，改善運作能力。總統拜登周一表示支持增加特勤局資源，表示特勤局「需要更多幫助」。
（紐約時報/BBC/紐約郵報）
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