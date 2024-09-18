真主黨傳呼機同步爆炸 黎8死2750傷 伊朗大使輕傷 分析料以色列事先改裝遙控引爆

匿名真主黨官員向半島電視台承認，這次傳呼機爆炸案是過去將近一年跟以色列邊境交火以來該組織所經歷的「最大安全缺口」。半島電視台駐貝魯特記者科德（Zeina Khodr）報道，「幾近同步的爆炸」分別在黎巴嫩南部、東部以至貝魯特南部市郊，事件看來是傳呼機被黑客入侵，並在經協調的攻擊中引爆，反映以色列與真主黨之間敵對行為的「重大發展」。

真主黨領袖憂滲透 下令棄智能手機通訊

科德指真主黨領袖納斯魯拉數月前呼籲旗下武裝人員停止使用智能電話，指以色列有滲透這類器材能力，故其成員如今改採新款傳呼機來通訊，但似乎也被滲透。另有匿名真主黨官員向美聯社表示，事發時新款手提傳呼機首先變熱，其後爆炸。

獨立軍事和政治分析家馬尼耶（Elijah Magnier）分析，真主黨高度依賴傳呼機，力圖避免以色列截取通訊。他估計肇事傳呼機早在分派給真主黨成員前已被改裝，可被遙控引發爆炸，預料今次事件會對真主黨構成重大心理打擊。

（半島電視台/路透社）