英揆晤意總理 取經打擊偷渡惹質疑

意大利原為接收最多偷渡客的歐盟國家，但近期人數大幅下跌；今年截至上周五錄得44,675名偷渡船民，僅及去年同期的35.5%。施紀賢周一參觀羅馬一間移民協調中心時說，意大利船民人數大減，他希望了解更多，但早前表明是否偷師仍言之尚早。

意阿合建難民中心 被斥侵人權

梅洛尼政府去年11月與阿爾巴尼亞簽訂協議，由意大利出資在該國興建和管理兩個每年可容納3.6萬名等候庇護審批程序的偷渡者中心，申請失敗者會被遣返原居地，成功則獲准進入意大利（根據英國的「盧旺達方案」，就算偷渡者獲庇護資格，也只可以留在盧旺達），中心預計今年內啟用。難民中心內行使意大利法律，阿爾巴尼亞則負責中心外圍的保安。

惟意、阿難民中心協議仍惹多方質疑，歐洲理事會斥雙方協議反映歐洲國家只求盡快解決偷渡者問題，人權組織「人權觀察」亦形容這些中心是「不良管理楷模、侵犯人權的藍本」。有工黨國會議員質疑施紀賢今次向意大利「新法西斯政府」取經的做法，英國的難民組織和國際特赦組織亦勸喻工黨政府三思。

意大利另以經濟援助和天然氣協議等換取北非的突尼斯和利比亞加強堵截偷渡客出海的行動。梅洛尼政府又加強打遏人道救援船救起偷渡者的活動，包括上台至今23次扣押人道組織救援船，每次長達數周至數月。

船民問題困擾英國多年。英國內政部表示，上周六約有800人橫渡英倫海峽，為今年以來第二多。周日凌晨，一艘超載的偷渡船在英倫海峽翻沉，8人死亡，使今年喪生的偷渡客增至46人。

（法新社/路透社/BBC/衛報）