以哈戰爭觸怒穆斯林選民 「拋棄賀錦麗」運動成變數

密歇根州既有全美首個穆斯林人口佔大多數的城市哈姆特拉姆克（Hamtramck），也有全美首個阿拉伯裔居民過半的城市迪爾伯恩（Dearborn）。這兩個城市都位於州內最大城市底特律的都會區範圍。迪爾伯恩被形容為「美籍阿拉伯人之都」，2020年全國人口普查數據顯示，當地11萬人口中有54.5%自認是中東或北非後裔。哈姆特拉姆克也有近3萬人，市長和市議會全員都是穆斯林。

傳統上穆斯林和阿拉伯裔選民傾向較支持民主黨，但是從今年2月民主黨密歇根州初選看，迪爾伯恩和哈姆特拉姆克分別有56%和61%選民響應「不表態」運動，在選票上填寫「不表態」（意思是行使投票權，但是拒絕表態支持選票上的候選人），這現象當時令拜登在全州損失逾10萬票。

「拋棄拜登」演變 不改以哈立場不給票

另一方面，「拋棄拜登」運動如今漸變成「拋棄賀錦麗」（Abandon Harris），反映賀錦麗在以哈戰爭上跟拜登相差無幾的立場，也未獲穆斯林和阿拉伯裔選民認同。運動推手揚言，只要民主黨及其總統候選人繼續支持加沙戰事、不對以方實施武器禁運，就會設法令選民不給選票，甚至不排除只要共和黨肯順應訴求，就會轉投特朗普。

（2024美國大選 關鍵戰場篇之五）