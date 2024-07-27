美國大選●關鍵戰場篇｜電動車轉型牽動密歇根選情汽車業勞資合作 「特朗普播恐懼效果減」

現屆拜登政府由正副總統到能源部和運輸部、以至同屬民主黨的密歇根州長惠特默都積極推動電動車的銷售，惟州內民眾對電動車看法有明顯分歧。7月中旬的EPIC-MRA民調指，41%受訪者支持推動生產及銷售電動車的計劃，反對者卻有55%。

賀錦麗倡設廠加快轉型 汽車工會支持

賀錦麗和特朗普都努力在密歇根州拉票，二人在本月初電視辯論曾就汽車業發展辯論。賀錦麗提及自己得到美國汽車工人聯合會（UAW）支持，指該工會都明白電動車是建設潔淨能源經濟的一部分，包括投資美國製造的產品和美國汽車，自言政綱包括開設更多車廠，而非像特朗普任內般有車廠關閉。特朗普則表明要對中國電動車徵稅，指它們會「殺死」UAW和任何一個車廠工人。拜登政府上周五正式確認要對中國提升關稅，包括向電動車開徵100%關稅。

密歇根大學數量經濟研究中心（RSQE）早前發表經濟預測報告，指密歇根州就業成長放緩、失業率上升、收入成長有限，但同時在高通脹及利率上升情况下，經濟仍有持續增長，報告對該州經濟前景審慎樂觀，認為在全國經濟面臨挑戰的情况下當地仍將保持增長。

汽車業的前景將決定密歇根州的未來。曾創立底特律智庫「密歇根經濟中心」的經濟學者、現任葛底斯堡學院艾森豪威爾研究所（EI）資深研究員奧斯丁（John Austin）向本報表示，拜登-賀錦麗政府跟國會通過的一系列議案，包括《美國援助計劃》（ARP）、《基礎設施投資和就業法案》（IIJA）、《2022年晶片與科學法案》和《通脹削減法案》（IRA），是美國歷來規模最大的國內經濟建設投資，以上方案投資總額達到3.8萬億美元（約29萬億港元）。

奧斯丁稱這些議案將能為密歇根州等美國腹地（heartland）民眾的生活帶來改變，長遠而言能創造數以千計就業職位、新企業及全新的尖端產業。然而，他承認經歷過新冠疫情，以及很大程度上由供應鏈及生產因疫情中斷所造成的通脹後，處於經濟混亂及前景不明確下，短期內大多數選民仍對經濟感憂慮。

在眾多經濟議題中，汽車業發展、尤其是從傳統能源汽車轉型至電動車的變化，對密歇根州影響尤其明顯。奧斯丁稱，密歇根州「舊三大」車廠通用汽車 （GM）、福特（Ford）及佳士拿（現為Stellantis）都致力以市場能承受的速度轉型，並尋求領導全球電動車的生產。他指出汽車業商界領導層及美國汽車工人聯合會（UAW）都理解到業界的未來——以至高薪職位的未來增長——取決於生產和引領可助人們和商品有效率地移動而不至於破壞氣候和地球的交通方式。UAW最近與汽車製造商達成協議，確保「公正轉型」，隨着行業轉向電動車，工人將獲重新培訓和重組以支持進程。

專家：工人憂特朗普當選失更多職位

奧斯丁分析，獲UAW支持的賀錦麗顯然會繼續支持她與拜登政府倡議的有力激勵計劃，以求加快業界電動車轉型。特朗普在競選時則嘗試在汽車業工人之間煽動對電動車轉型的恐懼，但這種散播恐慌的策略在密歇根州似乎未能奏效，「工人們知道倘若他當選，汽車業界將承受更多職位流失——情况一如他上次當總統的時候」。

明報記者 曾永昌、周宏量

（2024美國大選 關鍵戰場篇之五）