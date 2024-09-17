共和黨州長斥說法垃圾 萬斯仍稱移民食寵物

大學收威脅被迫關校 FBI介入調查

由於收到電郵威脅要對海地移民開槍，斯普林菲爾德的威騰堡大學（Wittenberg University）上周六宣布周日關閉校園一天，並警告學生與教職員在校園內務必小心。FBI周日表示，正評估此威脅可信度，會與斯普林菲爾德警方和威騰堡大學合作，並共享信息。

俄州同屬共和黨的俄亥俄州州長德萬（Mike DeWine）於周日批評「移民食寵物」的說法是「垃圾」，又指斯普林菲爾德的海地移民都是合法居留，並讚揚他們對社區帶來正面影響。

不過萬斯周日在多個電視節目中，繼續重申「移民吃寵物論」，聲稱是當地選民親自跟他說，而且提出這議題有助引起民眾關注此地區的社會問題。全國廣播公司（NBC）引述消息人士報道，特朗普競選團隊計劃到訪該鎮。

（路透社/CNN/ABC/中央社）