共和黨州長斥說法垃圾 萬斯仍稱移民食寵物

【明報專訊】共和黨近日持續指控游離州俄亥俄州小鎮斯普林菲爾德的海地移民吃寵物，令該鎮接連收到威脅，最新是鎮上一所大學，聯邦調查局（FBI）已着手調查。對於共和黨人持續渲染「移民食寵物論」，就連共和黨籍的俄亥俄州長也直斥說法垃圾，但共和黨副總統候選人萬斯（圖右）繼續力撐有關指控，強調是他「親耳聽到」。
大學收威脅被迫關校 FBI介入調查
由於收到電郵威脅要對海地移民開槍，斯普林菲爾德的威騰堡大學（Wittenberg University）上周六宣布周日關閉校園一天，並警告學生與教職員在校園內務必小心。FBI周日表示，正評估此威脅可信度，會與斯普林菲爾德警方和威騰堡大學合作，並共享信息。
俄州同屬共和黨的俄亥俄州州長德萬（Mike DeWine）於周日批評「移民食寵物」的說法是「垃圾」，又指斯普林菲爾德的海地移民都是合法居留，並讚揚他們對社區帶來正面影響。
不過萬斯周日在多個電視節目中，繼續重申「移民吃寵物論」，聲稱是當地選民親自跟他說，而且提出這議題有助引起民眾關注此地區的社會問題。全國廣播公司（NBC）引述消息人士報道，特朗普競選團隊計劃到訪該鎮。
（路透社/CNN/ABC/中央社）
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