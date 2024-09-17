特朗普兩月兩遇刺 保安漏洞續惹憂

【明報專訊】特朗普今年7月遇刺受傷後，特勤局大幅加強其保安，包括增派特工保護和加強現場情報工作，美國官員認為這可能是特勤局周日成功阻止他被暗殺的原因。不過，攜帶半自動步槍的槍手勞思能埋伏在距離特朗普只有數百米射程範圍內的地方，只靠一名眼利的特勤局人員發現，突顯兩個月前賓夕法尼亞州暗殺事件曝露的保安問題仍未解決。
高球場開闊多隱藏地 無停向公眾開放封路
特朗普熱愛打高爾夫球，對特勤局來說一直都是保安挑戰，因為高球場空間開闊，少有地方可掩護，且球道和果嶺的設計往往緊鄰公路，並包含了樹林和山丘等可供刺客隱藏的地方。與歷任前總統一樣，高球俱樂部不會因為特朗普到來就暫停向公眾開放，也不會封閉鄰近公路。特朗普通常自己駕駛高球車，高球車沒裝防彈玻璃或其他保護措施。他常常獨自駕車，特工們則坐在自己的高球車內，相距數米之遙，僅偶爾在特朗普擊球的球洞附近看到特勤局的黑色休旅車。
特工們有時會使用金屬探測器檢查球員和其他賓客，確保他們接近特朗普前沒有攜帶危險物品。雖然當特朗普在高球俱樂部時，特工局曾限制誰人可接近他，但特朗普喜歡與俱樂部會員交談接觸。
棕櫚灘縣警長布拉德肖（Ric Bradshaw）承認有安全隱憂，但除非特朗普是總統，否則執法部門不會包圍整個高球場，特勤局只能在認為有危險的範圍提供保護，但他估計下次特朗普再到高球場時，將會部署多一點執法人員。曾保護前總統奧巴馬的前特工馬特蘭加（Michael Matranga）指出，特朗普兩度遇刺史無前例，特勤局應認真考慮為他提供等同現任總統級別的保安措施。
英媒：政治暴力成美國新常態
英國廣播公司（BBC）駐北美記者澤克則指出，隨着美國大選臨近，類似的政治暴力事件恐成為新常態。澤克表示，美國已有數十年沒有發生過針對主要政黨總統候選人的政治暴力，但如今在短短兩個月就發生兩次。過去幾年，美國人似乎已經常要適應大大小小的政治「新常態」，包括全國言論變得粗俗、黨派分歧加劇且更加根深蒂固，還有對候選人的行為標準也逐漸下降。他又指出，鑑於槍械暴力事件氾濫，這類攻擊或許是另一個不可避免的新常態。