特朗普兩月兩遇刺 保安漏洞續惹憂

高球場開闊多隱藏地 無停向公眾開放封路

特朗普熱愛打高爾夫球，對特勤局來說一直都是保安挑戰，因為高球場空間開闊，少有地方可掩護，且球道和果嶺的設計往往緊鄰公路，並包含了樹林和山丘等可供刺客隱藏的地方。與歷任前總統一樣，高球俱樂部不會因為特朗普到來就暫停向公眾開放，也不會封閉鄰近公路。特朗普通常自己駕駛高球車，高球車沒裝防彈玻璃或其他保護措施。他常常獨自駕車，特工們則坐在自己的高球車內，相距數米之遙，僅偶爾在特朗普擊球的球洞附近看到特勤局的黑色休旅車。

特工們有時會使用金屬探測器檢查球員和其他賓客，確保他們接近特朗普前沒有攜帶危險物品。雖然當特朗普在高球俱樂部時，特工局曾限制誰人可接近他，但特朗普喜歡與俱樂部會員交談接觸。

棕櫚灘縣警長布拉德肖（Ric Bradshaw）承認有安全隱憂，但除非特朗普是總統，否則執法部門不會包圍整個高球場，特勤局只能在認為有危險的範圍提供保護，但他估計下次特朗普再到高球場時，將會部署多一點執法人員。曾保護前總統奧巴馬的前特工馬特蘭加（Michael Matranga）指出，特朗普兩度遇刺史無前例，特勤局應認真考慮為他提供等同現任總統級別的保安措施。

英媒：政治暴力成美國新常態

英國廣播公司（BBC）駐北美記者澤克則指出，隨着美國大選臨近，類似的政治暴力事件恐成為新常態。澤克表示，美國已有數十年沒有發生過針對主要政黨總統候選人的政治暴力，但如今在短短兩個月就發生兩次。過去幾年，美國人似乎已經常要適應大大小小的政治「新常態」，包括全國言論變得粗俗、黨派分歧加劇且更加根深蒂固，還有對候選人的行為標準也逐漸下降。他又指出，鑑於槍械暴力事件氾濫，這類攻擊或許是另一個不可避免的新常態。

（紐約時報/BBC/CNN）