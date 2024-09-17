曾赴烏稱願戰死 兒子：行刺不像其為人

勞思2018年前在北卡羅萊納州生活，曾任屋頂維修承包商，之後搬到夏威夷，與兒子經營興建小屋生意。網上紀錄顯示有跟勞思同名同年齡的人在北卡州登記投票，政黨傾向為民主黨，最後一次投票是今年3月北卡州初選。勞思在北卡州格林斯伯勒（Greensboro）生活期間多次與執法部門衝突，當局紀錄顯示2002年他因擁有大殺傷力武器而被定罪。

曾因武器定罪 同名同歲者撐民主黨

路透社在X、facebook及LinkedIn找到跟勞思同名帳號，顯示他相當支持烏克蘭對抗俄軍，2022年俄軍侵烏後幾周，他在X貼文稱願意前往烏克蘭邊境當志願軍並戰死。《紐約時報》報道，勞思去年受訪表示，他在俄軍侵烏後曾到烏克蘭，並正從逃離塔利班的阿富汗士兵中為烏克蘭招募新兵。勞思的WhatsApp帳號個人簡介寫道：「所有人都必須每天盡一分力，以微小一步協助支持人權、自由和民主。我們每個人都必須幫助中國人。」

簡介寫撐人權幫中國人 兒子形容多愛心

勞思的兒子奧蘭（Oran Routh）向《衛報》確認父親曾到烏克蘭，目睹不少人參戰及戰死。他在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時，形容勞思是「充滿愛心和關懷的父親」和「誠實勤奮的人」，又稱希望事件只是被誇大，認為所聽來的有限資訊不似是他父親所為。

（路透社/衛報/紐約時報/CNN）