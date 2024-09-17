明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

曾赴烏稱願戰死 兒子：行刺不像其為人

【明報專訊】涉嫌在佛州高球場企圖行刺特朗普的58歲男子勞思，去年向傳媒表示俄軍侵烏後曾親赴烏克蘭，並希望招募阿富汗士兵赴烏助戰，他又在社交平台發文，稱自己願戰死在烏克蘭。勞思的兒子就父親企圖行刺特朗普一事向傳媒稱，這不像他的為人。

勞思2018年前在北卡羅萊納州生活，曾任屋頂維修承包商，之後搬到夏威夷，與兒子經營興建小屋生意。網上紀錄顯示有跟勞思同名同年齡的人在北卡州登記投票，政黨傾向為民主黨，最後一次投票是今年3月北卡州初選。勞思在北卡州格林斯伯勒（Greensboro）生活期間多次與執法部門衝突，當局紀錄顯示2002年他因擁有大殺傷力武器而被定罪。

曾因武器定罪 同名同歲者撐民主黨

路透社在X、facebook及LinkedIn找到跟勞思同名帳號，顯示他相當支持烏克蘭對抗俄軍，2022年俄軍侵烏後幾周，他在X貼文稱願意前往烏克蘭邊境當志願軍並戰死。《紐約時報》報道，勞思去年受訪表示，他在俄軍侵烏後曾到烏克蘭，並正從逃離塔利班的阿富汗士兵中為烏克蘭招募新兵。勞思的WhatsApp帳號個人簡介寫道：「所有人都必須每天盡一分力，以微小一步協助支持人權、自由和民主。我們每個人都必須幫助中國人。」

簡介寫撐人權幫中國人 兒子形容多愛心

勞思的兒子奧蘭（Oran Routh）向《衛報》確認父親曾到烏克蘭，目睹不少人參戰及戰死。他在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時，形容勞思是「充滿愛心和關懷的父親」和「誠實勤奮的人」，又稱希望事件只是被誇大，認為所聽來的有限資訊不似是他父親所為。

（路透社/衛報/紐約時報/CNN）

相關字詞﹕特朗普遇刺 2024美國總統大選 北卡羅萊納州 烏克蘭 俄軍侵烏 特朗普 美國

上 / 下一篇新聞