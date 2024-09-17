特朗普險再遇刺 特勤趕及拘槍手 速向金主報平安 歸咎拜賀「威脅民主」論累己受襲

槍手藏灌木叢 與特朗普相距不到500米

棕櫚灘縣警長布拉德肖（Ric Bradshaw）周日召開記者會稱，在當日美國東岸時間下午1時半（香港時間周一凌晨1時半）接報有特勤局人員開槍。布拉德肖指當時一名特勤局人員發現一支有瞄準鏡的步槍槍管伸出高爾夫球場鐵絲網，隨即開了4槍，而其他特工則一擁而上保護特朗普。CNN引述消息人士透露，特朗普當日原本沒有活動，打高球是臨時加插的節目，而事發時特朗普在球場第五和第六個洞之間走動。發現槍手的特勤局人員當時在特朗普之後將到的一至兩個球洞位置進行保安檢查，槍手當時跟特朗普相距300至500碼（約274至457米）。

槍手被發現後棄械登車逃離現場，有目擊者拍下車牌後通報當局，警方隨後在約70公里外一條高速公路截停疑犯，當時對方只有一人，反應平靜。棕櫚灘縣的州檢察官阿隆伯格（Dave Aronberg）稱疑犯被捕後保持緘默，相信熟知法律程序。當局在高球場附近發現一支AK-47步槍，兩個掛在鐵絲網上、內有瓷磚的背包及一個掛在鐵絲網上的GoPro運動相機。當局後來證實，疑犯是58歲來自夏威夷的白人男子勞思。

槍手棄械逃離 高球場附近發現AK-47

勞思被控兩項聯邦槍械控罪，包括作為重罪犯擁有槍械，及擁有序號被抹消的槍支。勞思周一早上到棕櫚灘聯邦法院應訊，英國廣播公司（BBC）指聆訊開始前勞思舉止輕鬆、面帶微笑，但在聆訊過程目無表情，對法官的問題幾乎總是回答「是的，法官大人」。法官定於下周一再提堂審訊，以確認他應否繼續被拘留。檢察官要求繼續關押勞思，指他有潛逃風險並對社區構成危險。另外，棕櫚灘州檢阿隆伯格表示，即使已確認疑犯未有向特朗普開槍，司法部仍可落案起訴勞思涉嫌策劃企圖行刺，坦言對方最終有可能長時間坐監。

拜賀：美國不容政治暴力

據路透社報道，特朗普事後向清單上的金主發電郵說：「我附近發生槍擊，但是在謠言漫天亂飛之前，我希望你們先聽到這件事：我平安無恙」。他又說：「沒有東西會令我慢下來。我永不會投降！」白宮稱拜登和賀錦麗獲知會事件，兩人對特朗普無恙感欣慰，並強調美國不容政治暴力。拜登亦已指示團隊繼續確保特勤局有所需資源、能力和保護措施，確保特朗普安全。特朗普次子埃里克（Eric Trump）向霍士新聞說：「我父親快要沒命了（running out of lives）。究竟還有多少支槍會在我父親暗殺距離內出現？」

特朗普7月13日在賓夕法尼亞州巴特勒縣出席競選活動時，被20歲白人男子克魯克斯在約140米外一棟建築的天台開槍，特朗普右耳受傷，克魯克斯被特勤局人員擊斃。

（CNN/BBC/路透社/NPR/今日美國報）