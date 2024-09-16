指俄分享技術 美英警告伊朗將擁核

美國總統拜登和英國首相施紀賢在峰會上表示，俄伊加強軍事合作發生於伊朗走在提煉足夠濃縮鈾路上，以完成製作出核彈夙願的時點。美國國務卿布林肯同場表示，俄羅斯正跟伊朗分享後者尋求的技術，包括核技術和太空資訊，他又指兩國軍事合作「相向而行」，形容其「破壞穩定，為全球帶來更大危險」。七國集團（G7）外長上周六以最強硬措辭，譴責伊朗向俄羅斯轉移彈道導彈、無人機和相關技術，促其立即停止俄對烏的非法戰爭，否則將面臨究責。

准遠程導彈襲俄未達共識

不過，美英雙方雖未就允許烏克蘭以含美國零件的「暴風影」（Storm Shadow）遠程導彈轟炸俄羅斯達成共識，但拜登在峰會上指自己不接受俄羅斯總統普京稱，烏軍用暴風影導彈襲俄即意味北約跟俄羅斯開戰。北約軍事委員會主席鮑爾（Rob Bauer）上周六在會議上稱，軍事上有充分理由讓烏克蘭利用西方軍援武器深入攻擊俄境，指不應只被動攔截敵方炮火，而是該破壞並削弱其發射台、補給和運輸線。

另一方面，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）上周六在基輔出席一個國內基金會研討會議時，指俄羅斯加快生產「伊斯坎德爾」短程彈道導彈，並「大規模利用」其攻擊烏克蘭；俄軍滑翔炸彈產量增加亦對烏軍前線帶來巨大問題。布達諾夫又指，對比起其他國家，烏方最關切朝鮮對俄軍援，指當中的大量炮彈對俄羅斯「至為關鍵」。

（衛報/路透社/法新社）