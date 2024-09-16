完成首次民間太空漫步 SpaceX飛船返回地球

龍飛船濺落後半小時被打撈上回收船。艙內4名太空人——擔任指揮的金融公司Shift4 Payments行政總裁、41歲美國億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）、50歲退役美國空軍中校波蒂特（Scott Poteet）、分別30歲和38歲的SpaceX資深工程師吉利斯（Sarah Gillis）和梅農（Anna Menon），在太空船內接受初步身體檢查後步出船艙，由直升機送回陸地 。

美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，返回地球是這次「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務其一最危險一環。龍飛船穿過地球大氣層最厚部分時，撞擊空氣所致的壓力和摩擦，令艙外表面溫度達近1900℃，但艙內溫度因受到設於船底的4米闊防熱罩保護，能維持在人體能夠適應的水平。太空船因與空氣產生摩擦而減速，打開降落傘後進一步減速，最終濺落海洋。

4米防熱罩 抵大氣層1900℃高溫

龍飛船上周二升空，5天任務期間，除了艾薩克曼和吉利斯完成歷史性的太空漫步，龍飛船亦抵達離地面1400公里的地球軌道，打破1966年美國太空總署（NASA）「雙子星11號」任務的1373米紀錄。

（CNN/美國全國公共廣播電台）