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委國控圖刺馬杜羅 美國西班牙否認 稱拘6人包括「海豹」成員 檢400美國武器

【明報專訊】委內瑞拉政府上周六（14日）宣稱搗破美國中央情報局策動的刺殺總統馬杜羅等高官、顛覆委內瑞拉政府的跨國陰謀，拘捕美國海軍「海豹」特種部隊成員、中情局特工等6人。被捕者中有3人是美國籍、2人西班牙籍和1人捷克籍，搜獲步槍等數以百計武器。美國國務院官方和西班牙外交部消息人士皆否認指控。

委國內政部長卡韋略前日召開記者會，指控美國中央情報局（CIA）、西班牙國家情報中心，聯同委內瑞拉反對派領袖馬查多，背後策劃刺殺馬杜羅、副總統羅德里格斯和卡韋略本人等其他委內瑞拉高官。

委國：被捕者曾聯絡法國東歐傭兵

卡韋略表示，被捕者包括美國海軍海豹特種部隊成員卡斯塔涅達（William Joseph Castaneda Gomez），稱對方正是這宗陰謀的指揮官。他指另外兩名被捕者埃斯特雷利亞（David Estrella）和洛根（Aaron Barrett Logan）都是美國特工。被捕的還有西班牙籍的巴索亞（Jose Maria Basoa Valdovinos）和馬丁內斯（Andres Martinez Adasme），以及捷克公民達莫夫曹爾（Jan Darmovzal）。他指行動中檢獲逾400件來自美國的武器，而被捕者向當局透露曾聯絡法國、東歐的僱傭兵。

美稱撐民主解決 西班牙要求探望

在卡韋略發言數小時後，美國國務院反駁指控，其聲明指「任何有關美國參與推翻馬杜羅陰謀的說法皆肯定是錯誤」，強調華府支持委內瑞拉政治危機以「民主方式解決」。

西班牙當局要求委內瑞拉提供更多信息，其駐加拉加斯大使館已向委內瑞拉發出口頭照會，要求探視被捕者以核實身分和國籍、了解指控內容。BBC和路透社其後引述政府消息報道，指兩名被捕公民不隸屬情報組織，而且沒有跟任何破壞委國政治穩定的行動有關係。

美國和西班牙此前已跟馬杜羅政府關係緊張。在7月底大選時，選前民調形勢不利的馬杜羅獲官方選委會宣布連任，惹來國內外爭議，反對派質疑政府操控選舉，巴西和哥倫比亞等區內國家促請馬杜羅政府公開點票結果；美國等更承認反對派總統候選人岡薩雷斯當選，上周五宣布制裁16名「參與馬杜羅的欺詐和非法宣稱獲勝，以及選舉後殘酷鎮壓言論自由的關鍵官員」。西班牙本月收留出逃的岡薩雷斯，給予政治庇護。

（BBC/CNN/路透社）

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