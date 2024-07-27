美國大選●關鍵戰場篇｜黑人關鍵威斯康星少數不能少 經濟無起色減投票意欲 損民主黨勝算

賀錦麗宣布代替拜登角逐總統後首場競選集會，就是7月23日在密爾沃基縣。更早之前，共和黨也在密爾沃基市舉行全國黨代表大會，展示對這州重視，特朗普今年起到7月已四度訪問威斯康星。

屢掀BLM浪潮 黑人投票率關鍵

威斯康星白人比例高達八成，拉美裔和黑人都不足10%，但族裔議題不容忽視。在2020年大選前其中兩宗最大的「黑人的命也是命」示威浪潮，都是在該州境內或附近發生——當年5月黑人男子弗洛伊德被警員跪頸致死案在鄰近威斯康星州界的明尼蘇達州最大城市明尼阿波利斯發生（時任州長正是賀錦麗競選拍檔沃爾茲），同年7月再有威斯康星第四大城市基諾沙警員涉濫用暴力槍擊黑人男子布萊克導致對方局部癱瘓。

事隔4年，黑人選民對投票抉擇仍抱疑問。《紐約時報》在賀錦麗代替拜登出選前曾走訪威斯康星州黑人聚居中心密爾沃基，發現許多黑人選民對公共學校管理不善、罪案頻生以至影響住屋和就業種族不平等問題，都令其對州政治以至全國政治感失望，拜登任內也未能令黑人經濟上感到受惠，一些受訪者甚至透露未必在大選投票。

特朗普謀「經濟牌」搶黑人票

報道指民主黨當時甚至面對黑人整體支持度下降的窘境，令特朗普尋求打「經濟牌」來搶票——自新冠疫情以來，威斯康星的經濟增長一直徘徊全美最後幾席，有選民認為在特朗普任內經濟情况甚至更好，希望對方重回白宮。在拜登退選前，全國廣播公司（NBC）的分析認為，民主黨總統候選人在拉攏州內黑人上面對的最大威脅，並非特朗普本人，而是黑人自己不想走出來投票。賀錦麗能否利用其黑人背景，激發黑人選民的投票意欲，或決定她能否守住這個游離州。

另外，威斯康星曾是全美選區劃分最不公平的州份——在全州投票產生的職位如州長、州務卿和州總檢察長等，都是民主黨人勝出，惟2011年重劃選區令共和黨受惠，即使總得票遜色，仍拿到較多議席掌控州參眾兩院。直至去年4月，獲民主黨人支持的普羅塔謝維奇當選州最高法院法官，結束保守派的15年主導，才裁定上述選區劃分「違憲」，下令共和黨控制的州議會與民主黨州長在大選前協商出較公平的新選區劃分版圖。

明報記者

（2024美國大選 關鍵戰場篇之四）