美擬停豁免小額包裹關稅 打擊Shein Temu等中資網購平台

白宮宣布計劃對郵遞包裹內的商品，按美國貿易法第301條款所列徵稅商品類目（涵蓋約達四成中國進口貨物， 包括約70%的中國紡織品和成衣）徵收關稅。華府還考慮增加申請平價貨豁免繳稅貨運的文書要求。

白宮上周五發布的說明文件指出，拜登-賀錦麗政府正採取新措施來執行美國的法律，保護美國消費者、工人和企業，解決濫用「小額豁免」（de minimis exemption）情况顯著增加的問題，特別是針對中國成立的電子商務平台，並加強打擊並阻止違反美國法律的貨物進口。

「小額豁免」遭華商濫用避繳稅

美國商務部長雷蒙多說：「美國工人和商家在公平競爭的環境可以勝過任何人，可是長期以來，中國電商平台濫用『小額豁免』政策迴避關稅。」

美國現行「小額豁免」政策規定，若可清楚證明貨物零售價值是800美元（約6240港元）或以下，可申請豁免關稅。許多中國生產商避開需要繳納關稅的進出口渠道，改用網購平台直銷及通過海空郵遞給美國消費者，使產品維持售價相宜。美國政府稱，靠「小額豁免」進入美國的包裹數量迅速增加，從2013年約1.4億件，激增到去年的逾10億件。

兩黨議員批評政策被濫用，平添海關堵截不法、違安全規例、強迫勞動生產和冒牌貨的困難。美國織造業抱怨去年有18家織造廠因廉價中國成衣紡造物傾銷而結業。紡織、製衣是喬治亞和北卡羅萊納兩大游離州的主要工業。美國眾議院中國問題專責委員會的發言人表示，若改變「小額豁免」條款，中資網購平台商品價格將升多達20%。

美國民主黨籍眾議員日前敦促拜登運用行政權力，堵塞「小額豁免」機制「漏洞」。

Temu、Shein強調他們之能提供低價格，並非因為「小額豁免」，而是商業模式使然。

華稱美單邊主義打壓不了中國

此外，美國貿易代表署前日宣布對中國電動車徵收100%關稅，太陽能電池徵50%關稅，鋼鐵、鋁、電動車電池和主要礦物徵25%關稅，大部分於9月27日生效，同時又對中國半導體徵50%關稅，其中包括兩個新類別，即用於太陽能板的矽晶圓和多晶矽，關稅明年起徵收。中國駐美大使館發言人表示，美國單邊主義、保護主義關稅將打壓不了中國，也解決不了美國工業問題。

（金融時報/CNBC/路透社）