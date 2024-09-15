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路透：俄攻烏無人機用中國製引擎 京稱嚴控出口

【明報專訊】路透社取得文件及引述歐洲情報機關消息人士報道，俄羅斯去年起使用中國製引擎及零件製造新長程攻擊無人機Garpiya-A1，並開始用於烏克蘭戰爭中。俄軍無人機採用中國引擎的消息先前沒有傳媒披露過。相關企業和俄羅斯國防部未有回應報道，中國外交部表示，北京嚴格控管具潛在軍事用途的物品出口，包括無人機在內。

路透社前日（13日）報道，這些情報包括新無人機的生產合約、關於製造流程的公司信函與財務文件，表明俄羅斯國營武器製造商金剛石－安泰（Almaz-Antey）的子公司IEMZ庫波爾（IEMZ Kupol），在去年7月到今年7月間生產超過2500架Garpiya無人機，並用於對付烏克蘭的軍事和民用目標，對關鍵基建造成破壞和導致傷亡。消息人士讓路透社觀看據稱來自烏克蘭的Garpiya殘骸影像，但沒有提供進一步細節。路透社找到支持這項推論的資訊，但無法獨立核實影像真偽。

與伊朗供俄「見證者」相似

報道稱，Garpiya起飛載重少於300公斤，最遠飛行距離為1500公里。北約在給路透社的聲明中說，Garpiya無人機「與（伊朗供俄無人機）『見證者』（Shahed）十分相似」，但有數個顯著特徵，包括一個獨特的螺栓固定式尾翼，以及林巴賀L-550 E引擎。這款引擎最初由一家德國公司設計與製造，現在由中國廈門林巴賀公司（Xiamen Limbach）生產。路透社查閱俄國防部與IEMZ庫波爾去年第一季簽署的超過10億盧布（約8700萬港元）合約，內容是建造一家製造這些無人機的工廠。情報消息人士說，IEMZ庫波爾2020年收購了俄西部一家舊水泥廠生產無人機。

報道又引述另一份IEMZ庫波爾與中介商今年首季的文件顯示，兩間位於深圳的企業：巨航航空科技公司和Redlepus Vector Industries會提供100個軸、化油器和其他林巴賀零部件。巨航今年已因向俄供應無人機零件，先後被英美制裁。

中國回應稱致力促進和談

中國外交部給路透社的聲明中表示，關於烏克蘭危機，中國一直致力於促進和平談判與政治解決，且中俄的貿易並未受國際限制。俄國防部、廈門林巴賀公司、金剛石－安泰和IEMZ庫波爾都沒回應置評要求。

美國副國務卿坎貝爾上周到訪北約總部後，首次指控中國向俄羅斯提供致命武器用作侵烏。

（路透社/中央社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕IEMZ庫波爾 廈門林巴賀公司 Garpiya無人機 金剛石－安泰 攻擊無人機 無人機 中俄合作 中俄關係 俄軍侵烏

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