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教宗談美大選 籲選民「兩害取其輕」

【明報專訊】教宗方濟各結束12天亞太之行，前日（13日）從新加坡返回羅馬的飛機上接受記者訪問（圖，路透社），談及11月舉行的美國大選，不點名批評共和、民主兩黨總統候選人特朗普及賀錦麗都是「反對生命」，稱前者支持驅逐移民是「嚴重的罪」，後者力挺墮胎立場如「謀殺」，呼籲選民「兩害取其輕」。他又重申希望訪問中國，認為中國對天主教會是「希望和承諾」。

「逐移民殺嬰兒」批兩人反對生命

特朗普曾矢言一旦再做總統，會將境內數以百萬計移民驅逐出境，還不排除為無證移民建立拘留營。賀錦麗則在最高法院2022年推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」後，承諾擴大全國墮胎權的保障。教宗前日批評兩人「一個趕走移民，一個殺害嬰兒」，都是反對生命，「驅逐移民，不讓他們發展，不讓他們擁有人生是錯誤的，是殘忍的。把孩子從母親的子宮裏拿走是謀殺，因為這是生命」。

儘管教宗批評兩人，但認為天主教徒投票時應兩害取其輕，「你必須選擇較不邪惡的一個」。全美約有5200萬名天主教徒，被視為關鍵選民。在賓夕法尼亞、威斯康星州等關鍵戰場，逾20%成年人是天主教徒。

方濟各談及各國選舉時一向非常謹慎，但他在上屆大選期間亦曾批評特朗普的反移民言論，說在他看來，特朗普「並非基督徒」。

重申盼訪問中國

另外，為期兩年的中梵主教任命臨時協議即將屆滿，預計下月續簽。有記者問到對迄今協議結果和對話是否滿意，方濟各說：「我很高興能與中國對話。結果是好的。」他又說：「中國對我來說是一個幻想，我想訪問中國。」他形容中國是偉大的國家，「我仰慕中國，尊重中國。這是一個擁有千年文化的國家，擁有超越其他民主體系的對話和理解能力。我相信中國對天主教會而言是承諾和希望」。

（紐約時報/路透社/BBC）

（2024美國大選）

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