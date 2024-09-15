共和黨人同轟特朗普身邊極右紅人 惹火陰謀論者高調陪拉票 恐拖累選情

現年31歲、來自佛羅里達州的盧默（Laura Loomer）自稱「偵查記者」，2021年起經常出席特朗普在其別墅海湖莊園舉辦的政治活動。她亦以「自豪的伊斯蘭恐懼症患者」自居，過去十多年在網上頻繁發表包括宗教、種族等歧視和陰謀言論，包括去年曾聲稱911恐襲是「美國人內鬼所為」。盧默目前在社交平台X擁約120萬名追隨者。

嘲賀當選白宮瀰漫咖喱味

盧默上周日在X的一篇貼文宣稱母親是印度裔的賀錦麗若當選，「白宮將瀰漫咖喱味……（總統）演說將需經電話服務中心發布。」發表這番言論後，盧默仍然陪同特朗普四出拉票，獲邀乘坐總統專機隨行，包括上周三到紐約和賓夕法尼亞州出席911紀念活動。外界亦認為特朗普在上周二總統辯論中，在缺乏根據之下稱俄亥俄州的移民吃貓狗和居民寵物，跟盧默此前在網上發布相關陰謀論假資訊不無關係。

黨友斥言論有毒 無助選情

身為特朗普忠實「粉絲」的共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）上周三在批評盧默針對賀錦麗的言論「令人震驚並充滿極端種族主義」，指其「並不代表共和黨人、MAGA（讓美國再次偉大）陣營，以至特朗普本人」。長期支持特朗普的資深共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）上周四則向美國《赫芬頓郵報》形容，盧默的言論紀錄「確實有毒」，甚至攻訐共和黨人及其親屬，認為這些事「完全無助」該黨的選情。盧默隨即以人身攻擊的言論反駁二人（見表）。

另一共和黨參議員蒂利斯上周五批評盧默是「經常發表令人厭惡的垃圾言論分化共和黨人的瘋狂陰謀論者」，形容「就算是民主黨臥底也無法像她一樣有效損害特朗普再勝選的機會」。

特朗普試圖跟盧默拉開距離

特朗普上周五在南卡羅萊納州記者會上，指盧默是其支持者，為競選說了不少好話，但自己控制不了對方說什麼，指她有自由意志和發言權。特朗普其後試圖跟盧默拉開距離，在旗下社交平台表示她不在競選團隊任職，只是普通平民，自己也不同意對方的言論。特朗普過往曾多次公開讚揚盧默，去年更曾有意邀請她加入競選團隊，最終在一片內外反對聲音中打消念頭。共和黨選舉專家巴克認為，特朗普讓盧默陪同競選反映他「日益將那些最諂媚的人圍繞身邊，進一步脫離現實」。

賀錦麗競選團隊暫未回應盧默的嘲諷，白宮發言人讓—皮埃爾形容盧默言論「惹人憎厭」，「非應美國人所為」，應予以譴責。讓—皮埃爾亦強調任何領袖都永不應與散播這些「醜陋的種族主義毒藥」言論的分子為伍。

（CNN/赫芬頓郵報/華爾街日報/金融時報）

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