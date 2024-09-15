共和黨人同轟特朗普身邊極右紅人 惹火陰謀論者高調陪拉票 恐拖累選情

【明報專訊】美國共和黨人近日群起抨擊該黨總統候選人特朗普身邊紅人、極右陰謀論者盧默，恐言論惹火的她高調陪同特朗普拉票會拖累選情。盧默被視為「極右中的極右」，鼓吹陰謀論、種族和性別歧視。她早前在社交平台揶揄有印度血統的副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗若當選總統，白宮會充斥咖喱味，令爭議公開發酵。盧默也不留情面人身攻擊共和黨人，以至連忠實支持特朗普的國會議員都直斥其非。特朗普上周五（13日）在記者會忙於回應外界對盧默的質疑，其後他試圖跟盧默保持距離，稱對方並非競選團隊成員。
現年31歲、來自佛羅里達州的盧默（Laura Loomer）自稱「偵查記者」，2021年起經常出席特朗普在其別墅海湖莊園舉辦的政治活動。她亦以「自豪的伊斯蘭恐懼症患者」自居，過去十多年在網上頻繁發表包括宗教、種族等歧視和陰謀言論，包括去年曾聲稱911恐襲是「美國人內鬼所為」。盧默目前在社交平台X擁約120萬名追隨者。
嘲賀當選白宮瀰漫咖喱味
盧默上周日在X的一篇貼文宣稱母親是印度裔的賀錦麗若當選，「白宮將瀰漫咖喱味……（總統）演說將需經電話服務中心發布。」發表這番言論後，盧默仍然陪同特朗普四出拉票，獲邀乘坐總統專機隨行，包括上周三到紐約和賓夕法尼亞州出席911紀念活動。外界亦認為特朗普在上周二總統辯論中，在缺乏根據之下稱俄亥俄州的移民吃貓狗和居民寵物，跟盧默此前在網上發布相關陰謀論假資訊不無關係。
黨友斥言論有毒 無助選情
身為特朗普忠實「粉絲」的共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）上周三在批評盧默針對賀錦麗的言論「令人震驚並充滿極端種族主義」，指其「並不代表共和黨人、MAGA（讓美國再次偉大）陣營，以至特朗普本人」。長期支持特朗普的資深共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）上周四則向美國《赫芬頓郵報》形容，盧默的言論紀錄「確實有毒」，甚至攻訐共和黨人及其親屬，認為這些事「完全無助」該黨的選情。盧默隨即以人身攻擊的言論反駁二人（見表）。
另一共和黨參議員蒂利斯上周五批評盧默是「經常發表令人厭惡的垃圾言論分化共和黨人的瘋狂陰謀論者」，形容「就算是民主黨臥底也無法像她一樣有效損害特朗普再勝選的機會」。
特朗普試圖跟盧默拉開距離
特朗普上周五在南卡羅萊納州記者會上，指盧默是其支持者，為競選說了不少好話，但自己控制不了對方說什麼，指她有自由意志和發言權。特朗普其後試圖跟盧默拉開距離，在旗下社交平台表示她不在競選團隊任職，只是普通平民，自己也不同意對方的言論。特朗普過往曾多次公開讚揚盧默，去年更曾有意邀請她加入競選團隊，最終在一片內外反對聲音中打消念頭。共和黨選舉專家巴克認為，特朗普讓盧默陪同競選反映他「日益將那些最諂媚的人圍繞身邊，進一步脫離現實」。
賀錦麗競選團隊暫未回應盧默的嘲諷，白宮發言人讓—皮埃爾形容盧默言論「惹人憎厭」，「非應美國人所為」，應予以譴責。讓—皮埃爾亦強調任何領袖都永不應與散播這些「醜陋的種族主義毒藥」言論的分子為伍。
（CNN/赫芬頓郵報/華爾街日報/金融時報）
（2024美國大選）
相關字詞﹕種族主義 陰謀論 2024美國總統大選 美國共和黨 特朗普