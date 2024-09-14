日自民黨9人選總裁 小泉進次郎談復見生母

大學初見親弟 今年首見生母

小泉進次郎的生母宮本佳代子在懷有第3個兒子時與小泉純一郎離婚。小泉進次郎周四在自民黨本部的候選人政見發表會上提到成長經歷，自言到中二時才得知父母早在其年幼時離婚，此前一直把姑母（小泉純一郎胞姊）當成母親，也以為只有一個哥哥（演員小泉孝太郎），後來才知道另有姓氏不同的親弟，到大學時期首次相見，「他長得和父親一模一樣，嚇了我一大跳。那一瞬間，我們過去的距離和空白都被填滿了」。

惟小泉進次郎坦言仍無法鼓起勇氣去見生母，擔心如同背叛代替對方將自己撫養成人的姑母，直至過去幾年成為人父帶來改變契機，「今年，我第一次去見母親，具體細節就不多說，但我很高興自己去了見她」。他自言這項人生經歷令自己想要成為一個能為每個人拓展人生選項的政治家，他想建立寬容、包容的自民黨，並以壓倒性速度解決長年累積的問題。

自民黨總裁另外8名候選人是黨幹事長茂木敏充、內閣官房長官林芳正、外相上川陽子、經濟安保相高市早苗、數碼相河野太郎、前經濟安保相小林鷹之、前內閣官房長官加藤勝信和前黨幹事長石破茂。

（中央社）