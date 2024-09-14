發現哺乳類動物可用肛門呼吸 日科學家奪搞笑諾獎

英國《衛報》報道，日本科學家注意到泥鰍等一些動物可用腸子來呼吸，進而對於有呼吸障礙的人類能否從腸道吸取氧氣感興趣，結果在小鼠、大鼠和豬身上進行一系列測試後，發現牠們也能透過肛門和直腸吸收氧氣送到血流中，從而支持正常呼吸，因此獲得生理學獎。研究人員在新冠疫情期間開始研究，當時許多醫院缺乏救助重症患者的呼吸機。在辛辛那提兒童醫院任職的研究作者之一武部貴則坦言，得知獲獎的心情「百感交集」，說如果這項研究激發人們對腸道換氣的興趣，「我會很高興」。研究團隊正在人類志願者身上進行第一階段試驗。

「活鴿子導彈內導航」獲和平獎

英國牛津大學研究員紐曼（Saul Newman）獲頒人口學獎，其研究顯示許多聲稱極長壽的人都來自平均壽命較短、沒有出生證明、充斥著登記錯誤和養老金詐騙的地區。

其他獲獎作品還有已故美國心理學者斯金納（BF Skinner）探索了將活鴿子置於導彈內部以作導航的可行性，因而獲得和平獎；法國一項研究則發現髮旋傾向於呈順時針旋轉，但南半球的人較多呈逆時鐘方向；醫學獎則落於瑞士、德國和比利時團隊，他們展示有痛苦副作用的假藥比沒有痛苦副作用的假藥更有效。

（衛報/中央社）