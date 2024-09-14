賀錦麗辯後民調優勢擴 特朗普平台自稱獲勝 拒再辯論

支持率拉開5個百分點

路透社/Ipsos民調周四（12日）最新結果顯示，賀錦麗在登記選民中支持率領先特朗普5個百分點，較她在8月21日至28日民調中領先特朗普4個百分點再高一個百分點。在表示對這場辯論多少有所了解的選民中，53%的人認為賀錦麗勝出，24%的人表示特朗普勝出；約52%受訪者表示特朗普表現不佳，21%受訪者認為賀錦麗表現不佳。調查在兩日間訪問了全國1690名成年人，包括1405名登記選民。就登記選民而言，民調誤差幅度約為3個百分點。

被輿論視為在電視辯論中表現欠佳的特朗普周四在其社交平台發文表示，在11月5日大選日前，他不會再跟賀錦麗辯論，又堅稱自己在周二辯論擊敗賀錦麗。

謠傳吃寵物小鎮收炸彈恐嚇

另一方面，特朗普在電視辯論中推動共和黨人近期鼓吹俄亥俄州斯普林菲爾德鎮（Springfield）海地移民吃寵物的陰謀論，並令當地移民大為緊張之際，警方周四（12日）表示，該鎮幾座政府大樓和一所小學當日上午因收到炸彈恐嚇電郵而緊急疏散，在爆炸物探索犬的協助下檢查被點名的所有設施後解除威脅警報。警方表示，正在與聯邦調查局（FBI）合作，以確定炸彈恐嚇電郵的來源。市長魯（Rob Rue）表示，發電郵者聲稱是鎮內居民，並提到海地移民問題。

民主黨指摘特朗普和其競選搭檔萬斯，利用吃寵物陰謀論煽動種族緊張局勢。白宮周四發聲明譴責，散播反移民陰謀論危及人們的生命。

（法新社/路透社/CNN/中央社）