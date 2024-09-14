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以特種部隊襲敘 毀伊朗建導彈廠

【明報專訊】以色列特種部隊本周日（8日）晚至周一凌晨突襲敘利亞，摧毀鄰近黎巴嫩邊境一個秘密的精準導彈生產工廠，並帶走一批資料和設備，官媒敘通社指造成最少18死37傷。《紐約時報》及美國網媒Axios周四引述西方官員報道，相信該工廠為伊朗所建，為「抵抗軸心」成員黎巴嫩真主黨生產精準制導導彈。分析指這次攻勢料可重挫真主黨的導彈製造計劃。

分析料可重挫真主黨製導彈計劃

Axios引述敘利亞官媒及反對派指，以軍周日空襲敘利亞西部數個地點，包括鄰近黎巴嫩邊境的城市馬斯亞夫（Masyaf）。《紐時》引述美國及其他西方官員稱，以軍行動包括派特種部隊從直升機游繩進入導彈生產工廠取走資料、材料和設備，另派地面部隊支援，行動中無以軍傷亡。Axios引述消息人士指，以方出動空軍精銳部隊「翠鳥」，抵達後殺死部分守衛，後用炸藥引爆該地下設施。

該設施被指是伊朗所建，在2011年敘利亞內戰前研發化武，巴沙爾政權後容許伊朗將其翻新改造成重要的導彈和彈藥製造設施。以色列官員認為，真主黨原以為設施放在敘利亞會減低受襲機會。《紐時》指以軍不是首次攻擊該設施，惟過往空襲不足以深入經強化的內部，故今次出動特種部隊確認完成破壞。以軍行動前知會華府官員，Axios指美方未反對。以色列官方對今次行動異常沉默，未就事件認責，以免引起敘利亞、伊朗或真主黨報復。

（紐約時報/Axios）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 真主黨 黎巴嫩 敘利亞 以色列 伊朗

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