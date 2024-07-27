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大馬貿工部長：中美皆重要 盼貿易戰避險 「港續為大馬企業北望門戶」 盼外資流入半導體等五大產業

【明報專訊】港澳馬來西亞商會（MayCham HK and Macau）周四（12日）在香港JW萬豪酒店舉辦「解鎖馬來西亞經濟潛力：慶祝中馬貿易關係50年」特別活動，邀請近日訪港的大馬國際貿易及工業部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）演講和接受提問。東姑賽夫魯強調中美是大馬兩大貿易伙伴，大馬會致力保持跟兩國的聯繫。他形容香港仍是大馬企業通往中國內地以至北亞地區的重要門戶，並重申該國會重點投資擁有比較優勢的半導體行業。

東姑賽夫魯在演講時首先強調，2022年底起上任至今的現屆政府穩定有力，重視財政紀律，令大馬過去18個月以來成為東南亞經濟表現最好的國家之一。談到地緣政治局勢，東姑賽夫魯承認中美貿易戰的風險，但強調中美分別是大馬第一和第二大貿易伙伴，大馬務須渡過潛在危機，預計2022年宣布啟動談判的「中國─東盟自由貿易區3.0版」可在明年大馬擔任東盟輪任主席國時完成協議簽署。他強調馬來西亞之後還會簽署其他自貿協議，既展示獨立外交和貿易政策，也有分散投資和去風險化的地緣政治考慮。

大馬看重港物流貿易樞紐

談到香港，東姑賽夫魯強調香港是大馬非常重要的伙伴，甚至是大馬第四大出口市場，其一關鍵正是大馬企業看重香港的物流能力和貿易樞紐角色，是通往中國內地以至整個北亞市場的門戶。他笑言跟香港朋友討論時，發覺他們只看到香港的下行趨勢，但馬來西亞本身仍視香港為非常重要的貿易伙伴和金融樞紐。

身為大馬的國際貿工部長，東姑賽夫魯形容大馬尋覓外資的考慮包括創業就業職位，並希望對方視大馬為供應鏈的一部分，當中以5大產業尤其受到重視：（1）綠色與數碼經濟、（2）石油化工業、（3）製藥業、（4）航空航天工業（重點在簡稱MRO的維護、修理和翻修部分）和（5）半導體。

馬來西亞是東南亞的半導體新重鎮，《紐約時報》早前報道，大馬已躍居全球第6大半導體出口國，美國23%的晶片是在馬來西亞生產，另有統計指該國在全球封測市場佔據約13%的份額。現屆政府提出要增加撥款重點投資，盼培育數萬名半導體工程師。東姑賽夫魯回應在場提問時，承認大馬在半導體行業確有比較優勢（comparative edge），但即使面對激烈競爭，他不認為這是零和遊戲，又指期望東盟各國都有整體經濟成長，而非單一國家一枝獨秀。

尋求入金磚集團 無意去美元化

談到如何平衡中美關係，東姑賽夫魯承認部分中國企業因貿易戰轉戰東南亞，抵消關稅影響，而大馬需要確保所有公司都恪守世界貿易組織的標準，以製造業為例，要有至少四成零部件來自大馬或在大馬境內生產；與此同時，大馬也持續跟美國保持接觸。他又解釋大馬尋求加入中國有份的金磚集團（BRICS），旨在成為「全球南方」發聲一員，但大馬也會繼續參與美國領導的機制和供應鏈，也會是英國、加拿大和日本為首的《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）一員。他又表明大馬無意加入去美元化行列，而且該國只是小國，並無這樣的影響力，只是貿易結算有開始跟上使用本幣趨勢，但這點跟去美元化完全是兩回事。

同場致辭者還有東道主港澳馬來西亞商會主席顏溪俊、外交部駐港特派員崔建春和香港商務及經濟發展局局長丘應樺。崔建春致辭時則強調中國已連續15年成為馬來西亞的最大貿易伙伴，並闡述中方「第二個百年奮鬥目標」的願景。丘應樺提到特首李家超去年訪問大馬，又表示感謝大馬對香港尋求加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的支持。

明報記者 周宏量

相關字詞﹕崔建春 丘應樺 半導體 東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz） 美國-馬來西亞關係 中馬關係 馬來西亞

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