朝鮮首公開金正恩視察核設施照 分析料旨在增對美談判地位 韓強烈譴責

巡視煉濃縮鈾離心機 促擴核武力

朝中社發布的相片顯示，金正恩在官員陪同下巡視用於提煉濃縮鈾的離心機。報道指金正恩聽取匯報後表示「極為滿意」，指示要遵從勞動黨的核武力量建設路線、「幾何級數增加自衛型核兵器」，增加離心機數目並提升其分離功能、按計劃推進已進入尾聲的新型離心機應用工作，進一步加強武器級核物質的生產基礎。他形容美國及其「僕從勢力」近期反朝核的威脅行為變本加厲、踰越紅線，要求朝鮮持續擴大加強以核武力量為中樞的自衛國防力量和先發制人打擊能力，強調要盡快爭取提高核武力量應對態勢的確切進展。

朝中社未提及金正恩視察的時間和地點，但韓、美情報部門研判朝鮮寧邊核設施和鄰近平壤的降仙園區建有鈾濃縮設施。國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西周一表示，觀測到寧邊鈾濃縮設施和一個核反應堆近期疑似有活動迹象。韓國統一研究院朝鮮研究分部高級研究員洪珉則稱，金正恩所視察的很有可能就是降仙鈾濃縮設施，他相信朝鮮短期內核試的可能性不高。美國的朝鮮觀察網站38 North周三指，朝鮮東北部豐溪里核試場近期遭暴雨損毁，測試地道局部阻塞。

罕有公開設施內部照 展擁核自信

《日本時報》報道，今次朝鮮極罕有公開核設施內部相片，顯示朝鮮已有足夠自信展示其核實力，而海外專家和情報單位得以嘗試深入分析朝鮮核武計劃的進度。韓國梨花女子大學朝鮮研究教授朴元坤指，朝鮮公開金正恩視察濃縮鈾生產設施的時機相當重要，傳達國際社會「必須承認」朝鮮是核武國的信息，金正恩也擬表明外界尋求朝鮮無核化不現實。

韓國統一部周五發表立場文件，批評朝鮮非法研發核武有違聯合國安理會多項決議，對朝鮮半島以至世界和平構成嚴重威脅，警告朝鮮任何核威脅和挑釁都將面臨韓美反制措施。日本內閣官房長官林芳正強調朝鮮研製核武和導彈威脅日本以至國際社會和平與安全，無法接受。瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今年6月估算，朝鮮生產了足以製造90枚核彈頭的可變裂物質，並可能組裝了近50枚核彈頭。

紹伊古訪問平壤晤金正恩

另外，俄羅斯聯邦安全會議秘書、前防長紹伊古周五訪問平壤，與朝鮮最高領導人金正恩見面。俄軍侵烏後，俄朝關係變得密切，但對外否認相互提供武器和技術。

（朝中社/韓聯社/路透社/法新社/CNN）