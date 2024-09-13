民間太空漫步成功 SpaceX創先河

SpaceX在網上直播整個出艙過程，艙外活動（EVA）原定於美東時間早上5時58分（本港時間傍晚5時58分）開始，太空艙內氣壓經過一段時間已降至真空狀態，完成各種檢查後，41歲億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）美東時間接近早上7時率先出艙。直播畫面可見艙門打開，艾薩克曼沿名為Skywalker的梯爬出，俯瞰700公里下的地球。

身穿新設計太空衣的艾薩克曼在艙外完成一系列的動作測試後返回艙內，30歲SpaceX資深工程師吉利斯（Sarah Gillis）及後亦出艙。兩人的艙外活動合共長約20分鐘。

擔任任務飛行員的50歲退役美國空軍中校波蒂特（Scott Poteet）及38歲SpaceX資深工程師梅農（Anna Menon）未有出艙。太空船預計周六（14日）重返地球，將濺落佛羅里達州墨西哥灣。

美國太空總署（NASA）署長尼爾森在社交媒體平台X寫道：「今天的成功，代表商業太空產業和NASA建立蓬勃美國太空經濟的長期目標邁進一大步。」

（CNN/BBC/SpaceX）