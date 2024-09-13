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秘魯前總統藤森病逝 評價兩極 90年代挽狂瀾成經濟推手 擅改憲法被視獨裁者

【明報專訊】秘魯日裔前總統藤森（Alberto Fujimori）周三（11日）因癌症在首都利馬的住所逝世，終年86歲。藤森1990至2000年擔任秘魯總統，在1990年代推動秘魯經濟發展，亦因針對武裝組織的血腥戰爭侵犯人權而入獄。其受爭議舉措令外界對他的評價兩極。

藤森4名子女在社交網站X表示，其父經過多年跟癌症漫長搏鬥後，「已啟程與天主相見」。今年7月，藤森女兒藤森惠子曾表示其父將參加2026年總統大選。惟法新社引述消息人士稱，藤森8月完成舌癌治療後健康狀况迅速惡化。

日移民後代 原欲再戰2026年大選

藤森為日本移民後代，很多秘魯人都稱他el chino（中國人）。藤森1990年當選總統時是一名默默無聞的農業大學校長，但很快就確立自己作為精明幹練的政治家形象，親力親為風格為他帶來成果，同時因集權而引起批評者不滿。藤森任內解決導致數百萬秘魯人失業的惡性通貨膨脹，同時又將數十家國營公司私有化並削減貿易關稅，為秘魯短暫成為拉丁美洲最穩定經濟體之一奠定基礎。他亦是秘魯政府打擊「光明之路」及「圖帕克‧阿馬魯革命運動」（Tupac Amaru）兩個左翼武裝組織的關鍵人物。

然而藤森1992年發動「自我政變」，出動軍方坦克關閉國會，按自己喜好重新起草憲法以推動自由市場改革及強硬的反恐法律後，令不少人視他為獨裁者。他執政10年間亦發生連串醜聞，國內出現反對浪潮。他在2000年贏得第3個總統任期後，因爆出下屬貪腐醜聞而流亡日本並宣布辭職。藤森曾競逐日本參議員失敗，2005年打算重返秘魯，在智利停留時被捕，2007年被引渡到秘魯，2009年就軍隊1991至1992年在藤森所指的「反恐」屠殺行動，造成25人死亡而被判囚25年，去年12月以人道理由獲釋。

藤森的支持者讚揚藤森提振秘魯經濟，又將國家從兩個左翼游擊隊手中拯救出來，但反對者稱他是個渴望權力的獨裁者。藤森2018年曾向法新社發信息，其中提到：「就讓歷史來評價我什麼做對，什麼做錯。」

（法新社/路透社/中央社）

相關字詞﹕獨裁 秘魯 藤森 爭議

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