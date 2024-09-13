Taylor Swift效應 撐賀捐款增投票網湧33萬人

Swift在Ig表示要票投賀錦麗的帖文，獲知名同志名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）、歌影視三棲女星莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）和美國超模Karlie Kloss等名人點讚。不過，共和黨候選人特朗普的支持者、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在自家社群平台X寫道：「好的，Swift……妳贏了……我會給妳一個孩子，並用我的生命守護妳的貓。」

Swift的帖文同時呼籲支持者登記投票，其帖文發出後，美國聯邦總務署發言人周三表示，一日內有超過33萬人經Swift帖文的連結前往政府的投票網站vote.gov。

另外，賀錦麗與共和黨總統候選人特朗普周二電視辯論有約6700萬人觀看，比6月拜登與特朗普辯論時多1600萬，但仍然少於2020年的7300萬人。

（路透社/Politico）