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Taylor Swift效應 撐賀捐款增投票網湧33萬人

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift（下稱Swift）周二（10日）晚在社交平台宣布支持民主黨候選人賀錦麗後，其帖文已獲得逾1000萬個讚，按讚者包括許多影視體育名人，同時觸發大批捐款投向賀錦麗，超過33萬人即晚經其帖文連結前往政府選舉網站，突顯其號召力強大。

Swift在Ig表示要票投賀錦麗的帖文，獲知名同志名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）、歌影視三棲女星莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）和美國超模Karlie Kloss等名人點讚。不過，共和黨候選人特朗普的支持者、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在自家社群平台X寫道：「好的，Swift……妳贏了……我會給妳一個孩子，並用我的生命守護妳的貓。」

Swift的帖文同時呼籲支持者登記投票，其帖文發出後，美國聯邦總務署發言人周三表示，一日內有超過33萬人經Swift帖文的連結前往政府的投票網站vote.gov。

另外，賀錦麗與共和黨總統候選人特朗普周二電視辯論有約6700萬人觀看，比6月拜登與特朗普辯論時多1600萬，但仍然少於2020年的7300萬人。

（路透社/Politico）

相關字詞﹕馬斯克（Elon Musk） Karlie Kloss 莎蓮娜高美斯 愛倫狄珍妮絲 特朗普 賀錦麗 2024美國總統大選 Taylor Swift

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