美勢允烏長程武器攻俄 俄研限運戰略資源

布林肯跟林德偉一同出席記者會時表示，美國從第一天起就願意隨着烏克蘭戰場局勢變化而調整政策，又強調美方亦將繼續這做法。布林肯本周較早時警告伊朗向俄羅斯交付彈道飛彈，將使俄國加強攻擊，周三他指美國如允許烏克蘭進一步深入打擊俄羅斯，美國將不得不權衡局勢升級風險，但亦指莫斯科已加強針對烏國各地平民和基建的行動。

伊朗彈道導彈供俄 英美戰略思維變

林德偉稱伊朗向俄羅斯提供彈道導彈，改變了英美政府的戰略思維，形容這是重大且危險的局勢升級。林德偉指普京才是推動局勢升級的人：「普京藉伊朗所運送的飛彈而升級（局勢）。我們看到俄羅斯─伊朗─朝鮮的新軸心。」

《衛報》引述英政府消息人士指，政府已決定容許烏克蘭使用英法兩國聯合研發的「暴風影」（Storm Shadow）巡航導彈，攻擊俄國境內目標，但預計不會在首相施紀賢周五到美國白宮跟拜登會面時公布。

俄國副外長里亞布科夫周三警告華府稱，容許烏克蘭使用遠程武器深入俄境攻擊，將被莫斯科視為衝突升級。普京同日與政府部長舉行會議時，表示俄應考慮限制鈾、鈦和鎳的出口，報復西方制裁，又稱限制也可適用其他商品，指俄羅斯是天然氣、鑽石和黃金主要生產國。然而普京表示措施不需要「明天」就執行，而執行出口限制亦不應損害俄國。

（華爾街日報/衛報/路透社）

（俄軍侵烏）