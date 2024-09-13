美勢允烏長程武器攻俄 俄研限運戰略資源

【明報專訊】美國國務卿布林肯周三（11日）跟英國外相林德偉短暫到訪烏克蘭首都基輔時，暗示美國將解除對烏克蘭使用西方提供的武器攻擊俄境關鍵軍事目標的限制。俄羅斯總統普京同日表示，俄國應考慮限制出口鈾、鈦和鎳等戰略資源，藉此報復西方制裁。
布林肯跟林德偉一同出席記者會時表示，美國從第一天起就願意隨着烏克蘭戰場局勢變化而調整政策，又強調美方亦將繼續這做法。布林肯本周較早時警告伊朗向俄羅斯交付彈道飛彈，將使俄國加強攻擊，周三他指美國如允許烏克蘭進一步深入打擊俄羅斯，美國將不得不權衡局勢升級風險，但亦指莫斯科已加強針對烏國各地平民和基建的行動。
伊朗彈道導彈供俄 英美戰略思維變
林德偉稱伊朗向俄羅斯提供彈道導彈，改變了英美政府的戰略思維，形容這是重大且危險的局勢升級。林德偉指普京才是推動局勢升級的人：「普京藉伊朗所運送的飛彈而升級（局勢）。我們看到俄羅斯─伊朗─朝鮮的新軸心。」
《衛報》引述英政府消息人士指，政府已決定容許烏克蘭使用英法兩國聯合研發的「暴風影」（Storm Shadow）巡航導彈，攻擊俄國境內目標，但預計不會在首相施紀賢周五到美國白宮跟拜登會面時公布。
俄國副外長里亞布科夫周三警告華府稱，容許烏克蘭使用遠程武器深入俄境攻擊，將被莫斯科視為衝突升級。普京同日與政府部長舉行會議時，表示俄應考慮限制鈾、鈦和鎳的出口，報復西方制裁，又稱限制也可適用其他商品，指俄羅斯是天然氣、鑽石和黃金主要生產國。然而普京表示措施不需要「明天」就執行，而執行出口限制亦不應損害俄國。