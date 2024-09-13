沙特金援吸AI初創 有投訴資助「走數」

Gaia計劃每間資助31萬元

沙特通訊和信息技術大臣斯瓦哈（Abdullah Al-Swaha）今年3月宣布，該國「國家科技發展項目」（NTDP）將向AI發展旗艦計劃、區域AI初創企業加速器Gaia注資10億美元（約78億港元）。Gaia計劃於去年提出，旨在吸引全球最炙手可熱的AI初創企業到沙特投資，並於3年內在該國成立300間新AI企業。《紐約時報》今年3月報道，沙特已從主權基金預留400億美元投資AI科技。

福布斯網站今年4月報道，沙特原承諾向每間參加Gaia計劃的AI初創企業發放4萬美元（約31.2萬港元）資助金，以及美國初創投資公司New Native購入10萬美元股份，但有Gaia參與者投訴只有首批加入計劃的公司獲全額資助金和部分承諾投資，最少5間企業作前期部署及投資後未能收取分毫。

官方稱已額外支援Gaia企業

NTDP副主席回應指已為Gaia企業提供額外支援，並正為已遞交所需文件的申請審批資助。New Native共同創辦人切赫（Pawel Czech）在去年12月的內部通訊文件提議，將購入股份額減半，或延後至今2月再作投資。切赫又稱，正為Gaia計劃接近取得迪拜加密貨幣投資公司Mempool高達1億美元的投資資本，Mempool指仍就事件談判。切赫今年2月在內部會議上表明，如未能如期吸引企業到沙特註冊，將無法獲得合約金。

（Quartz/福布斯）