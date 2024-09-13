美擬允先進晶片運沙特 助訓練AI 為滿足美安全要求 利雅得減與華企來往

目標爭進口Nvidia H200晶片

在沙特首都利雅得舉行、為期3天的第三屆全球AI峰會周四閉幕。有與會者（包括一些在沙特數據與AI管理局任職工作的人）向Semafor透露，沙特正採取措施滿足美國的安全要求，以盡快獲得英偉達的先進晶片，包括4納米製程的Nvidia H200。路透社報道，具語音對話以及文字和影像互動功能的OpenAI生成式AI模型GPT-4o，以便利用該款晶片驅動和訓練。

英偉達發言人拒絕評論報道。美國商務部則拒絕交代詳情，僅指「關於許可證、實體清單以及任何未來政策行動的出口管制決策，均為商務部、國務院、國防部和能源部之間的跨部門嚴格程序。」。

消息人士：對華仍開放 防美切斷供應

Semafor指，全球AI峰會標示沙特銳意在兩極的全球AI爭霸戰中加入美國陣營。Groq、Google和高通（Qualcomm）等美國AI硬件公司代表與會並發言。另一方面，中國企業的蹤影明顯減少，只有華為、阿里巴巴等少數公司參展。但據知悉沙特政策的人士透露，利雅得仍對中方保持開放，以防華盛頓切斷最先進美製晶片的供應。

彭博社今年5月報道，美國政府官減慢向英偉達、AMD等晶片製造商批出向中東國家大規模付運AI加速器的許可，同時對中東的AI技術發展展開國家安全審查，針對包括沙特和阿聯酋興建AI數據中心（見另稿）。消息人士向彭博社稱，上述出口限制部分原因出於防止中國企業經中東取得先進晶片，並賦予華府時間制訂向海外出口先進晶片的戰略，並決定AI訓練中心由誰管理和保障安全。

乏AI模型專業知識 優勢在大量廉價能源

Semafor分析認為，關鍵在於沙特如何應對美國運用晶片軟實力對其施加的壓力，特別是要求它切斷跟中國的科技聯繫，以換取向其提供世界最先進AI晶片。分析指出，沙特沒有所有運行AI模型的專業知識，在某程度上需要從外地引入。然而，沙特的優勢在於坐擁開發AI所需的大量廉價能源。另外，就算沙特實施了美方要求的限制，但鑑於利雅得最終想在科技上減少依賴外國，美國是否放心向沙特分享其知識產權亦有待觀察。

聯合國大會今年7月1日通過由中國帶頭提出的「加強人工智能能力建設國際合作」決議，包括美國在內的140多個國家參加聯署。外交部發言人毛寧翌日在例行記者會上表示，中方願同美方共同落實加強兩國人工智能領域雙多邊對話合作，促進全人類共享「智能紅利」。

（Semafor/路透社/彭博社/中央社）