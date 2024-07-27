星巴克新CEO找初心 建社區咖啡館

稱營運偏離核心 缺吸客魔力

尼科爾（Brian Niccol）在給僱員、顧客及股東的信中，闡述了他期望的「頭100天工作重點」。他指出，部分星巴克店，尤其是美國的門店，缺乏吸引顧客光顧的「魔力」，「這可能會讓人感覺只是交易，菜單令人眼花繚亂，產品質量不一致，等待時間太長或交接過於忙亂…… 大家都覺得我們已經偏離了核心」。

尼科爾稱，他在美國初步專注四大重點，其一是將星巴克重新打造成社區咖啡館，「星巴克應是令人流連忘返的場所，有舒適的座椅、貼心的設計，以及明確區分外賣及堂食服務」。星巴克愈來愈依賴通過手機應用程式下單，然後在櫃枱或汽車外賣窗口取餐，顧客抱怨星巴克作為「第三場所」的吸引力減弱。「第三場所」為前總裁舒爾茨所提倡，稱要打造星巴克為家庭與工作以外的舒適聚會場所。

尼科爾稱要確保咖啡師擁有製作優質飲品的工具和時間，並親自送到每名顧客手中，「說好星巴克故事」。

（金融時報）