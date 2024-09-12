環團轟民主國不民主 打壓示威

指標籤示威者「生態恐怖分子」

CRI全長70頁的報告記錄澳洲、德國、法國、荷蘭、新西蘭、瑞典、英國和美國針對氣候抗議活動的日趨嚴厲打壓行為。《衛報》的報道指出，歐洲、英國及美國當局都曾採取大規模拘捕和訂立嚴厲新法律，打擊非暴力的氣候抗議活動，部分人士遭長期監禁，亦有部分情况有參與活動人士被政客和傳媒貼上流氓、破壞分子或「生態恐怖分子」標籤。

報告指英美德等國有人因參與非暴力示威而遭判處長期監禁、當局先發制人拘捕相信策劃和平抗議的人士、政府通過新法例將和平示威列為犯法，及採取措施阻止陪審團在案件聽取人們參加抗議動機，有輿論批評這從根本上損害公平審訊的權利。CRI呼籲各地民主政府停止專制鎮壓，保護民眾和平抗議的權利。

CRI執行董事亞當斯（Brad Adams）說：「各國政府常對別國和平抗議權利抱持強烈和原則性看法，但當他們不喜歡國內某些類型的抗議活動時，他們就會通過法律並部署警察來阻止。」他敦促各國政府應把關注氣候示威者和社運人士視為對抗氣候變化的盟友而非罪犯。

（衛報/CRI）