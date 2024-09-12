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南美歐洲極端天氣 巴西70年最大旱災

【明報專訊】南北半球多地近期都出現旱情，其中巴西正經歷70年來嚴重乾旱，全國近六成面積受影響；流經南美多國的巴拉圭河，在巴拉圭首都亞松森的水位因在巴西上游位置乾旱而錄得新低。歐洲的希臘、波蘭及巴爾幹半島波斯尼亞，以至韓國亦受高溫天氣影響。

巴西的嚴重大旱令該國偏遠社區用於航行、食物來源和供水的河流乾涸，政府早前已宣布疏浚亞馬遜河和其他水道，又向民眾提供淨水器。總統盧拉周二（10日）到亞馬遜州城市特費（Tefé）視察旱情，在州首府馬瑙斯公布成立部門應對「極端氣候風險」。流經包括巴西多國的巴拉圭河，亦因上游亞馬遜熱帶雨林乾旱，巴拉圭氣象及水文部門稱，周一亞松森的巴拉圭河段水位較基準水位低35吋（約89厘米），是120年以來最低。

歐洲同樣受到高溫天氣影響，波蘭華沙的維斯圖拉河（Vistula river）經歷周末炎熱天氣後，水位周一只錄得24厘米，是有紀錄新低。波斯尼亞有四成電力來自水力發電，為該國7個水力發電站供水而建的湖，水位亦遠低於夏季平均水位。

希臘湖泊乾塘 棄村遺蹟重現

至於希臘中部、為全國近半人口供水的莫爾諾斯（Mornos）水庫在近月因雨少乾旱而乾涸，令40多年前因建湖而棄村遺留的數棟民宅與一所學校遺蹟近日浮出水面。

韓國周二亦對首爾全境發出高溫警報，是韓國2008年啟動高溫預警制後，首次9月在首爾發布高溫警報。高溫警報通常在最高體感溫度連續兩天以上超過35℃時發布，而截至當日下午4時，韓國境內超過91%地區都發布各級高溫預警。

（衛報/法新社/路透社/韓聯社/Newsweek/Euronews）

相關字詞﹕氣候變化 漁業 氣候 巴拉圭 高溫天氣 極端天氣 希臘 波蘭 歐洲 巴西

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