未提實證 美指控華直接為俄供武

稱俄助華發展潛艇航空導彈技術

美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）到訪比利時首都布魯塞爾的北約總部後向記者表示，中國正向俄羅斯提供產品直接用於侵烏。他說：「這些都不是（軍民）兩用，它們是中國協助俄羅斯戰爭機器持續、建立和零部件多樣化的重大舉措。」

坎貝爾又表示，俄羅斯正協助中國發展潛艇、航空和導彈技術，以換取北京支援侵烏。他說，俄羅斯加強向中國分享隱形和監視等領域的軍事技術，將對美國及其盟友的安全產生「負面和令人擔憂的影響」，也會對中國在西太平洋部署和其能力帶來十分重要的影響。

英國《金融時報》於周三引述消息人士報道，拜登政府現在正仔細檢視相關的蛛絲馬迹，但是到目前為止，當未有確鑿證據。華府在以往多次批評，北京向俄羅斯提供軍民兩用設備，但亦曾表示沒有證據證明北京向莫斯科提供「致命援助」。

該報道又指出，美國國家安全顧問蘇利文在過去一年與中國外長王毅的會面中，多次就對方協助俄羅斯表示關注。美國亦要求歐洲盟友採取更多行動，包括制裁，來向中國施壓。

中方多次否認斥抹黑 歐盟同指沒證據

中國駐歐盟使團未有回應坎貝爾的說法，但北京之前多次反駁稱那些是「充滿偏見、抹黑和挑釁」的指控，又指俄製武器西方零件多來自美企。歐盟今年6月亦指出，沒有證據證明中國向俄提供武器。

（金融時報/法新社）

（俄軍侵烏）