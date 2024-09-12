中俄烏戰議題針鋒相對 賀轟特「賣國」

特朗普在辯論中為他近期矢言增關稅承諾辯護，包括對來自所有國家進口產品加徵10%至20%關稅，中國進口貨則加徵高達60%至100%關稅。他稱，拜登政府維持了大多數特朗普時期的對華關稅措施，「他們從來沒有取消關稅，因為金額很可觀」。

賀錦麗則指特朗普導致美國史上差額最大的貿易逆差，她說：「在特朗普總統任內，他最終把美國晶片賣給中國，幫助他們的軍隊改善並現代化。」有關言論相信是要突顯拜登政府藉由《晶片法》等政策限制中國獲取先進晶片的努力。賀錦麗說：「他（特朗普）基本上出賣了我們，對華政策應該要確保美國在21世紀的競爭中勝出。」

談到俄軍侵烏上，賀錦麗說：「我們北約盟友非常感謝你不再擔任總統……否則（俄羅斯總統）普京現會在（烏克蘭首都）基輔坐鎮，覬覦歐洲其他國家。」特朗普則批賀錦麗是「史上最差副總統」，未能透過談判阻止戰爭爆發。當被問到是否希望烏克蘭勝出時，特朗普只說：「我希望戰爭停止。」

京：反對美大選拿中國說事

針對辯論中的涉華言論，中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會上表示，大選是美國內政，因此不會評論大選的言論，但中方反對美國大選拿中國說事。

（CNBC/法新社/中新社）

（2024美國大選）