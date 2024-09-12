辯論勝一籌 賀錦麗未奠勝局

周二晚的辯論由美國廣播公司新聞部（ABC News）主辦，在賓夕法尼亞州費城舉行。賀錦麗先禮後兵，辯論前主動與特朗普握手。不過，在之後的90分鐘辯論期間，賀錦麗將特朗普描繪成不值得擔任美國總統的極端分子，並多次故意惹惱和讓他感到不安，以至特朗普看來難以表達自己的信息。

賀錦麗避重就輕 「挖坑」惹惱對手

賀錦麗連番攻擊與譏諷特朗普，包括質疑他是否適合擔任職位、指他支持墮胎限制，以至官司纏身等。賀錦麗煽動特朗普對他過去的行為和言論辯護，他顯得樂意奉陪，卻被認為已墮入賀錦麗的圈套。

在經濟議題上，特朗普指拜登政府毁了經濟，但身為副總統的賀錦麗將話題轉向特朗普提出全面關稅，稱之為「特朗普銷售稅」，然後提到《2025計劃》。這是一個有爭議的獨立保守計劃，被視為未來共和黨政府施政藍圖。賀錦麗又在美國與中俄關係，對俄烏戰爭立場方面狙擊特朗普（見另稿）。

賀錦麗被主持問到一改以往反對水力壓裂開採頁岩油氣的立場時，她將焦點轉移，談及自己價值觀時稱沒有從她富有的父親那裏接受過施捨。特朗普聽見這句又再次「上當」，回應時花不少時間談到他從父親那裏獲得「微不足道」的金錢，幾乎忘了狙擊賀錦麗立場飄忽的弱點。

特朗普沉不住氣 提移民吃貓狗傳言

特朗普談到外來移民議題時顯得沉不住氣，提及近日在共和黨圈子熱傳的「海地移民吃貓狗」傳言，稱移民在俄亥俄州斯普林菲爾德吃寵物。特朗普說：「他們在吃狗，他們在吃住在那裏的人的寵物。」主持穆伊爾（David Muir）即時指出，普林菲爾德鎮官員表示沒有證據證明這一點。特朗普說：「我看到電視上有人說『我的狗被帶走，並被當作食物』。」民主黨總統候選人賀錦麗這時難以置信地笑起來，回應說：「這說法太極端了。」

在取長補短和避重就輕方面，賀錦麗在周二晚上的辯論顯然佔優。CNN民調顯示，63％受訪者認為賀錦麗表現更好，特朗普則為37％。政治博彩平台PredictIt總統大選贏家最新預測，現在賀錦麗勝出機會升至56%，超越特朗普的47%。

霍士新聞著名評論員休姆稱「這是特朗普不濟的一晚」。參議院民主黨領袖舒默的前新聞秘書、公共關係專家柯內舒斯基說：「就特朗普而言，他的表現雖並未令忠實支持者失望，但可能也沒有贏得任何尚未決定投票意向的選民。」共和黨策略師多諾萬批評，特朗普未能將賀錦麗與拜登不受歡迎的政策聯繫在一起。

有共和黨人批評ABC兩名主持偏袒賀錦麗，選擇性不斷反駁並事實核查特朗普的說話。

（路透社/BBC/華爾街日報/國會山莊報）

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