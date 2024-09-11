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美共和黨播謠「海地移民吃貓」

【明報專訊】美國共和黨總統候選人特朗普的競選搭檔萬斯（JD Vance）與共和黨國會議員、官員和網紅周一（9日）先後散播一則源自俄亥俄州斯普林菲爾德鎮（Springfield）的謠言，指當地的海地移民偷竊並吃掉寵物，被指是要打擊民主黨總統候選人賀錦麗的移民立場。當局隨即澄清傳言，指並沒接報有寵物遭移民傷害、虐待或吃掉的報告。

斯普林菲爾德鎮在新冠疫情後吸引大批逃避海地亂局的人移居當地，人口僅5.8萬人的小鎮現在有多達2萬名海地人，與當地人常有文化衝突。

周一，共和黨高層分別散播該鎮海地人吃寵物的流言，令這個位於游離州俄亥俄的小鎮突然成為焦點。聯邦眾議院司法委員會一些共和黨成員在社交平台X寫道：「保護我們在俄亥俄州的鴨子和小貓！」隨文附上一張假相，顯示特朗普正拯救一隻鴨子和一隻貓。共和黨聯邦參議員克魯茲也在自己的X帳號上傳兩隻小貓相擁的圖片，圖上寫：「請投票給特朗普，免得海地移民吃掉我們」。本身來自俄亥俄州的萬斯在X上寫：「海地非法移民耗盡社會服務，普遍在俄亥俄州斯普林菲爾德到處製造混亂」，還說「如今報道顯示有人的寵物被一些不該待在這個國家的人擄走和吃掉」。這些假消息一發不可收拾，一日就累積數以百萬計瀏覽次數，單是萬斯的帖子就有400萬次瀏覽。

（法新社/CBS/紐約時報/霍士新聞）

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