歐盟籲成員國年投6.9萬億 應對中美競爭

報告指歐企受華「雙重擠壓」

這份關於歐洲未來競爭力的戰略報告由歐洲央行前行長德拉吉（Mario Draghi）撰寫，全長達400頁。在69頁的前導分析中，有25頁提到中國。報告指出歐盟企業正受到中國的雙重擠壓，一方面中國所提供的經濟需求愈來愈弱，另一方面中國企業帶來的競爭壓力愈來愈高。德拉吉在記者會說，「中國成長比我們更快，但（市場）愈來愈不對我們開放，而且正在與我們競爭」。

報告主張，鑑於歐盟貿易高度開放，且從原物料到先進產品的進口依賴，歐盟需要制訂名副其實的「對外經濟政策」，包括與資源豐富國家簽署優惠貿易協定、作直接投資，針對特定關鍵領域建立庫存，發展產業伙伴關係以確保關鍵科技的供應鏈。

美國政府對廣泛的中國進口產品施加關稅，並收緊外來直接投資（FDI）的審查，德拉吉的報告認為這造成美國經濟開始與中國脫鈎，但現階段歐盟的策略與美國不同，部分歐盟國家鼓勵中國到歐洲直接投資，尤其近年中東歐地區來自中國的新建工廠投資案顯著增加。

（路透社/德國之聲/中央社）