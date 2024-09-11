電視辯論交鋒 賀錦麗惡鬥特朗普

賀公開政綱 針對《2025計劃》

《華盛頓郵報》周一一篇專欄指出，自1996年以來收看辯論的觀眾人數有所回升。威斯康星大學的伯登認為，黨派分化愈趨劇烈，加上對政黨差異的認識日增，可能是觀眾增加的原因。選民欲通過辯論更了解賀錦麗，也可能推高周二辯論收視率。

最新民調顯示，賀錦麗與特朗普競爭激烈，在7個游離州的民調中各在3州領先，在1州難分高下。賀錦麗的競選團隊周日晚在她的競選網站發布政策立場清單。在名為「前進新路向」（New Way Forward）的頁面，她在4個範疇概述在經濟、移民和外交政策方面的議程。在每個範疇，競選團隊都將賀錦麗的立場與《2025計劃》對比。民主黨曾警告，這保守政策提案可能成為第二個特朗普總統任期的施政藍圖，儘管特朗普與之保持距離。

賀錦麗代表民主黨競選後，被批評政策主張模糊且缺乏具體政策。特朗普競選團隊上月指賀錦麗的競選網站沒有政策頁面。

賀錦麗和競選搭檔、明尼蘇達州長沃爾茲本周會啟動「前進新路向」的競選活動。賀錦麗周四將訪問游離州北卡羅萊納，周五訪問賓夕法尼亞。沃爾茲將於周二辯論前到內華達州，周四到密歇根州，周五到威斯康星州拉票。

賀錦麗競選活動還將推出名為「前進新路向」的新廣告，重點展示賀錦麗的關鍵建議，將在亞利桑那州、內華達州、喬治亞州、密歇根州、威斯康星州、賓夕法尼亞州、北卡羅萊納州和內布拉斯加州播出。

（華盛頓郵報/衛報/霍士新聞/國會山莊報）