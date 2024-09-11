明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

電視辯論交鋒 賀錦麗惡鬥特朗普

【明報專訊】美國民主、共和兩黨總統候選人賀錦麗和特朗普美東時間周二（10日）晚9時（香港今早9時）在電視辯論交鋒。有民調顯示，三分之一的受訪者表示需要對7月才臨危受命的賀錦麗了解更多，辯論正好讓她向美國人自我介紹。賀錦麗在辯論前不足48小時在其競選網站公開政綱，處處拿被視為特朗普「施政藍圖」的《2025計劃》作對比。

賀公開政綱 針對《2025計劃》

《華盛頓郵報》周一一篇專欄指出，自1996年以來收看辯論的觀眾人數有所回升。威斯康星大學的伯登認為，黨派分化愈趨劇烈，加上對政黨差異的認識日增，可能是觀眾增加的原因。選民欲通過辯論更了解賀錦麗，也可能推高周二辯論收視率。

最新民調顯示，賀錦麗與特朗普競爭激烈，在7個游離州的民調中各在3州領先，在1州難分高下。賀錦麗的競選團隊周日晚在她的競選網站發布政策立場清單。在名為「前進新路向」（New Way Forward）的頁面，她在4個範疇概述在經濟、移民和外交政策方面的議程。在每個範疇，競選團隊都將賀錦麗的立場與《2025計劃》對比。民主黨曾警告，這保守政策提案可能成為第二個特朗普總統任期的施政藍圖，儘管特朗普與之保持距離。

賀錦麗代表民主黨競選後，被批評政策主張模糊且缺乏具體政策。特朗普競選團隊上月指賀錦麗的競選網站沒有政策頁面。

賀錦麗和競選搭檔、明尼蘇達州長沃爾茲本周會啟動「前進新路向」的競選活動。賀錦麗周四將訪問游離州北卡羅萊納，周五訪問賓夕法尼亞。沃爾茲將於周二辯論前到內華達州，周四到密歇根州，周五到威斯康星州拉票。

賀錦麗競選活動還將推出名為「前進新路向」的新廣告，重點展示賀錦麗的關鍵建議，將在亞利桑那州、內華達州、喬治亞州、密歇根州、威斯康星州、賓夕法尼亞州、北卡羅萊納州和內布拉斯加州播出。

（華盛頓郵報/衛報/霍士新聞/國會山莊報）

相關字詞﹕特朗普 賀錦麗（Kamala Harris） 總統辯論 2024美國總統大選

上 / 下一篇新聞