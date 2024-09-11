《生物安全法案》點名5企 港上市公司股價挫

【明報專訊】美國眾議院周一（9日）以大比數通過其一矚目的《生物安全法案》（Biosecure Act），當中點名藥明康德及華大基因等5間中國生物科技公司，以基於國安理由，禁止聯邦政府機構與這些公司及與它們有業務往來的公司簽訂合約或提供資金。相關公司否認對美國構成任何安全威脅，但受消息影響，在香港上市的藥明康德及藥明生物股價昨早分別下挫逾10%及7%。
禁聯邦機構與之業務往來
眾議院以306：81票通過《生物安全法案》，將華大基因集團、華大智造、華大智造在美國的子公司Complete Genomics、藥明康德及藥明生物列入黑名單，指這些公司「可能會在中國政府要求下，將美國人數據轉移給中共」。支持者認為此法案可保護美國人的個人健康和遺傳數據，以及美國藥品供應鏈。
眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會主席穆羅爾支持通過該法案，稱華大基因、藥明康德及藥明生物均對國安構成不可接受的威脅。屢批評中國侵犯人權的民主黨眾議員麥戈文則反對這項法案，認為法案在沒有明確標準或適當程序下，隨意挑戰公司作懲罰，應該重新修訂。藥明康德正在麥戈文的麻省選區內興建設施。
華大基因批美濫用立法過程
被點名的5間公司均稱法案是基於錯誤及誤導性的指控，並將限制競爭，它們否認對美國國安帶來威脅。藥明康德周二發聲明表示，對眾議院的表決「感到失望」，稱法案將藥明康德列為「備受關注的生物科技公司」，是未經正當程序且不合理的指定。
華大基因在聲明中說：「我們對美國的立法過程是被用來挑選贏家和輸家感到失望」。華大智造則表示，它與Complete Genomics作為設備供應商，沒有接觸、蒐集或保留患者的基因數據，他們的客戶可以完全掌控他們生成的任何資料。Complete Genomics發言人批評，是「地緣政治而非事實」推動眾議院通過這項法案。
《生物安全法案》仍需在參議院通過，但參議院的國土安全委員會在3月已通過類似法案，暫未知何時會全院表決。