《生物安全法案》點名5企 港上市公司股價挫

禁聯邦機構與之業務往來

眾議院以306：81票通過《生物安全法案》，將華大基因集團、華大智造、華大智造在美國的子公司Complete Genomics、藥明康德及藥明生物列入黑名單，指這些公司「可能會在中國政府要求下，將美國人數據轉移給中共」。支持者認為此法案可保護美國人的個人健康和遺傳數據，以及美國藥品供應鏈。

眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會主席穆羅爾支持通過該法案，稱華大基因、藥明康德及藥明生物均對國安構成不可接受的威脅。屢批評中國侵犯人權的民主黨眾議員麥戈文則反對這項法案，認為法案在沒有明確標準或適當程序下，隨意挑戰公司作懲罰，應該重新修訂。藥明康德正在麥戈文的麻省選區內興建設施。

華大基因批美濫用立法過程

被點名的5間公司均稱法案是基於錯誤及誤導性的指控，並將限制競爭，它們否認對美國國安帶來威脅。藥明康德周二發聲明表示，對眾議院的表決「感到失望」，稱法案將藥明康德列為「備受關注的生物科技公司」，是未經正當程序且不合理的指定。

華大基因在聲明中說：「我們對美國的立法過程是被用來挑選贏家和輸家感到失望」。華大智造則表示，它與Complete Genomics作為設備供應商，沒有接觸、蒐集或保留患者的基因數據，他們的客戶可以完全掌控他們生成的任何資料。Complete Genomics發言人批評，是「地緣政治而非事實」推動眾議院通過這項法案。

《生物安全法案》仍需在參議院通過，但參議院的國土安全委員會在3月已通過類似法案，暫未知何時會全院表決。

（路透社/彭博社/NTD）